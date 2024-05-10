「超合金」シリーズ50周年記念イベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」本日より開催
開催期間：5月10日～7月1日
開催場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRITSは、イベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」を東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて5月10日より開催する。開催期間は7月1日まで。
本イベントは同社フィギュアブランド「超合金」シリーズの50周年を記念したもの。期間中は、開催記念商品の販売のほか、最新商品も登場する。また、来場者特典も用意されている。
「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」開催概要
イベント開催記念商品には「超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive」、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」、「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞ ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」、「DX超合金VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive」がラインナップ。CLUB TAMASHII MEMBERS会員を対象とした事後販売が行なわれる（事前販売は終了）。販売方法は、「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」のページで確認できる。
□「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」のページ
イベント開催記念商品
超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive
5月 発送予定
価格：27,500円
□商品詳細ページ
METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive
6月 発送予定
価格：44,000円
□商品詳細ページ
METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive
7月 発送予定
価格：27,500円
□商品詳細ページ
DX超合金 VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive
8月 発送予定
価格：33,000円
□商品詳細ページ
展示内容の一部
来店者特典「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition SPECIAL BOOK」
「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition SPECIAL BOOK」は、誕生から50年の歴史を持つ「超合金」シリーズの系譜や新商品が掲載された、ここでしか手に入らない全12ページのスペシャルブック。
※なくなり次第配布終了。
超合金ステッカープレゼント
（1）または（2）どちらかを実施して、画面をスタッフへ提示するとオリジナルステッカーがもらえる。
（1）TAMASHII NATIONS STORE TOKYO/TAMASHII SPOT OSAKAどちらかの店舗の公式Xアカウントをフォローおよび指定の投稿をリポストする。
（2）公式instagramアカウントをフォロー＆指定 ハッシュタグ #CHOGOKIN_TNS をつけて投稿する。
CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibitionオリジナルステッカー
※ステッカーが無くなり次第終了です。
※画像はイメージです。実際とは一部異なる場合があります。
CLUB TAMASHII MEMBERS限定企画
CLUB TAMASHII MEMBERSを対象に、抽選で「魂LIFE ピンズ 超合金」が当たる限定企画が実施される。参加者にはもれなくEVENTスタンプが付与される。
魂LIFE ピンズ 超合金
□新規会員登録ページ
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