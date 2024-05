【ピアス】著者:本田三五集英社

クラスで目立たない中原さん。不良で有名な大町くんと隣の席になる。大町くんのピアスを褒めたことをきっかけに2人は仲良くなっていく。ある日、大町くんが中原さんにピアスを開けることになるが……。

本作「ピアス」は、思春期の切ない日々を描いた短編「looking for」でも知られる本田三五氏による読切マンガ。2月12日より「少年ジャンプ+」にて配信されている。

第一印象は、クラスで目立たない女子が、ちょっと悪そうな男子と出会って仲よくなっていくという、まるで王道ラブストーリー。ピアスに憧れを抱く年頃の思い出が蘇ってきて、恥ずかしいような、切ない気持ちが湧いてくる。

大町くんの抱えた心の傷や、不器用な優しさに、自分の本当の気持ちをぶちまける中原さん。年を重ねても、自分に影響を与えてくれた人との思い出が、きっと今の自分を励ましてくれる。そんな風に思える作品となっている。

【あらすじ】

クラスで目立たない中原さんは、不良で有名な大町くんと隣の席になる。段々仲良くなる2人だが、ある日大町くんが中原さんにピアスを開けることになり…?

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.