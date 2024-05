【「からかい上手の(元)高木さん」21巻】5月10日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「からかい上手の(元)高木さん」の21巻を5月10日に発売する。価格は770円。

本作は「からかい上手の高木さん」のスピンオフ作品で、お母さんになった(元)高木さんや娘のちーちゃんが登場する“からかいホームコメディー”となっている。

21巻では構ってほしいお年頃な「ねたふり」、ちーの尊敬の眼差しが眩しい「まほー」などの全14エピソードに加えて、描き下ろしおまけマンガも収録されている。

なお「ゲッサン」2023年12月号より、ちーの中学時代を描いた「からかい上手(?)の西片さん」も連載中。

また本家「からかい上手の高木さん」は4月2日より実写ドラマが放送されており、5月31日には実写映画も公開される。

【実写映画「からかい上手の高木さん」予告映像】【「からかい上手の(元)高木さん」21巻あらすじ】

からかいたい?からかわれたい?それとも……

構ってほしいお年頃な「ねたふり」、

ちーの尊敬の眼差しが眩しい「まほー」、

離れていても心はずっと通じてる「今頃」、

もちろん気になるあの子とのエピソード「かんむり」など、

全14エピソード+描き下ろしおまけ漫画収録!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.