【「野原ひろし 昼メシの流儀」12巻】5月10日 発売価格:726円

双葉社は、マンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」の12巻を5月10日に発売する。価格は726円。

本作は「クレヨンしんちゃん」でお馴染み、「父ちゃん」こと野原ひろしが主役となっている公式スピンオフ。限られたお小遣いをやりくりしつつ、食へのこだわりを追求する“サラリーマンの昼メシ”の様子が描かれている。

12巻ではカラオケボックスや学生食堂、サービスエリアやコンカフェなど、ひろしがちょっと変わった場所でランチを食べていく。

なお新刊発売を記念して、「漫画全巻ドットコム」ではコミックス全巻に名言湯呑み、A5クリアファイルが特典として付いてくる限定コミックスセットも刊行される。

【「野原ひろし 昼メシの流儀」12巻あらすじ】

「クレヨンしんちゃん」でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ飯マンガ第12巻。今巻のひろしは、「カラオケボックス」や「学生食堂」「サービスエリア」「コンカフェ」など、ちょっと変わった場所でランチを食べる。いつもとは違う場所で食べるグルメは、これまた格別だ。営業職のひろしは、いつどんな場所でも最良の昼メシを選択するストロングスタイルでいかねばならない!!

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved