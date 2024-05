【「MIX」22巻】5月10日 発売価格:627円

小学館は、マンガ「MIX」の22巻を5月10日に発売する。価格は627円。

本作はあだち充氏が「ゲッサン」で連載している野球マンガ。「タッチ」と同じ明青学園を舞台として、上杉兄弟の伝説から26年後に入学してきた“運命の兄弟”、立花投馬・走一郎の活躍が描かれていく。

約8カ月ぶりの新刊となる22巻は、投馬不在の明青野球部の奮闘と、投馬のケガの真相に近づく音美が見どころとなっている。

【「MIX」22巻あらすじ】

投馬不在の秋季大会で、明青ナインが奮起!

ケガをした投馬を来春の甲子園に連れて行こうと、全員野球で秋季東京都大会を戦う明青学園野球部。走一郎をマウンドへ送り勝利を狙うが、果たして?

一方、投馬のケガに疑問を抱いた音美は、その真相に迫りつつあり……

