リオネル・メッシのコアなファンであれば知らない人はいないだろう。アルゼンチンからバルセロナの下部組織ラ・マシアに移籍したメッシの物語はレストランで紙ナプキンを契約書代わりにしてサインしたところから始まっている。現在、インテル・マイアミで活躍するメッシは、ヨーロッパでの傑出したキャリアを、バルセロナのレジェンドとして、またスポーツ界史上最高のプレイヤーの一人としてその地位を確立した。





Bidding began for a napkin on which soccer club Barcelona penned a promise to sign a 13-year-old Lionel Messi, who went on to become the club’s all-time top scorer. Early bids for the napkin were around $275,000.

