◆“セブチカフェ”今夏も開催決定

【女子旅プレス=2024/05/09】韓国のボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のテーマカフェ「SEVENTEEN CAFE 2024」が、2024年5月23日(木)より東京にて、5月30日(木)より大阪にて、順次期間限定でオープンする。「SEVENTEEN CAFE 2024」は、SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」の発売を記念し、そのコンセプトをイメージしたメニューやオリジナルアイテムが楽しめるスペシャルなテーマカフェ。

◆カフェ特典も充実

■SEVENTEEN CAFE 2024概要

フードは、色とりどりのトッピングをのせた黒いパスタ、カラフルな具材と2種のソースと食べるチキンオーバーライス、色鮮やかな野菜やチーズソースを使ったミートボールのトルティーヤなど、混ぜたりはさんだりして1つにして楽しめるメニューを提供する。その他、アルバムジャケットをイメージしたワッフル、ピンクとブルーのトッピングのパンケーキ、ミルクプリンにレモン風味のゼリーがのった爽やかなパフェ、レモンシャーベットをのせた梨風味のソーダなど、カラフルなメニューの数々を用意する。その他、「SEVENTEEN CAFE 2024」限定のポストカード2枚セット(全13種)や、アクリルスタンド(ランダム13種)、アクリルキーホルダー(ランダム13種)、フォトパネルなどのオリジナルアイテムも登場する。カフェ利用にあたり、事前予約をしてメニューを注文すると特典として「チケットカード(ランダム13種)+マルチケース(ランダム4種)」を1つずつプレゼント。ドリンク注文特典として、希望するメンバーの「オリジナルクリアコースター(全13種)」が1品につき1枚プレゼントされる。(女子旅プレス/modelpress編集部)・東京/表参道:BOX cafe&space 表参道店/2024年5月23日(木)〜7月21日(日)東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階・大阪/天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店/2024年5月30日(木)〜7月7日(日)大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F(C)PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE.All Rights Reserved.【Not Sponsored 記事】