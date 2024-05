ディズニー限定デザインのオリジナルアイテムが、コスメブランドのjohn masters organics(ジョンマスターオーガニック)より展開! プリンセス気分になれそうなラインナップをご紹介しよう♪今回のjohn masters organicsディズニー限定デザインは、「地球に敬意を−one earth−」をスローガンに掲げるjohn masters organicsと想いを同じくする人や企業との取り組み「green beauty community」の第2弾となっていて、ドナルドとデイジーのリップカーム、コンボパドルブラシが4月25日(木)より順次発売されている。

5月16日(木)からは、白雪姫、ジャスミン、ベルの3人のディズニープリンセスのイメージに合わせて調合した特別な香りが楽しめるオイルインヘアフレグランスが登場!白雪姫はフルーティな香りの「A wish come true 〜願いは叶う〜」、ジャスミンはスパイシーでウッディな香りの「Follow your heart 〜心のままに〜」、ベルはフローラルな香りの「Bold as a rose 〜薔薇のように大胆に〜」というように、それぞれの劇中に出てくる印象的なセリフや歌詞のフレーズをモチーフにしたオリジナルのネーミングとなっている。化粧箱は、白雪姫、ジャスミン、ベルの3人のディズニープリンセスとそれぞれの作品中に登場するお城や魔法の絨毯、手鏡などの象徴的なアイテムのイラストが描かれていて、3つ並べるとイラストがつながる遊び心のあるデザイン! さらに、3本のヘアフレグランスがセットになったギフトボックスも用意されている。大好きなプリンセスたちから元気をもらっちゃおう♪(C)DISNEY