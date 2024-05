NOAが、2ndアルバム『Primary Colors』のリード曲「COLORS」を5月17日に先行配信リリース。同楽曲のMVティザーを公開した。

同アルバムは“三原色”を意味すると同時に、トリリンガルアーティストならではの3カ国言語(日本語、英語、韓国語)によって違う“NOA=自分”を表現するというコンセプトを持つ。アルバム収録曲はそれぞれ、情熱、強さ、エネルギッシュを表現した赤、センチメンタル、知性、冷静を表現した青、幸福感、自然体、リラックスを表現した緑という3色のテーマにカテゴライズされている。

アルバム冒頭を飾る「COLORS」は、三原色のカテゴリーに所属しない唯一の楽曲に。何色にも染まらない“今の瞬間の自分”というテーマを持つ無色の楽曲となっている。

また、公開されたMVティザーでは、ファンにはお馴染みのダンサー TEAM NOAとのダイナミックかつシンクロ率の高いダンスが展開されている。韓国の放送局 Mnetが制作するダンスサバイバル番組『Street Woman Fighter 2』にも出演したAkanenが振付を担当。Akanenは、NOAと韓国練習生時代のトレーニングで出会っており、先行シングル「YBOM (You’ve Been On my Mind)」のコレオグラフも手がけている。

なお、東名阪のリリースイベントのほか、札幌と福岡を加えた全国5都市では追加の対面イベントポップアップショップ/カフェの開催が決定。アルバムを携えたNOA初の全国ホールツアー『NOA “Primary Colors” HALL TOUR IN JAPAN ~Flashing Lights~』のチケット先行も受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)