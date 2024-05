女優の剛力彩芽(31)が9日、自身のインスタグラムを更新し、鮮やかなピンクのロングヘア姿を披露した。

剛力は「舞台『Change the World』」とつづり、6月に東京・池袋のサンシャイン劇場で上演される舞台に出演する。

同作は、秦建日子氏が23年に発表した小説「Change the World」を原作の社会派ミステリで、「サイレント・トーキョー」のタイトルで映画化された秦氏の小説「And so this is Xmas」の続編となる。剛力は25歳の刑事・天羽史役を演じる。

フォロワーからも「ピンクのカラーリングいい感じです」「カッコいいです」「こんな剛力さん見たことない」「髪、格好いいし、綺麗だし、最高です」「LiSAに似てる」「カッコかわいぃ〜」などの声が寄せられていた。