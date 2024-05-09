¡ÚÎ¦¾å¡Û´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¡¡ÉÔÇËÀ»°áÍè¤¬Âè°ì´ØÌç¥¯¥ê¥¢¡¡¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤ÇÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÀÚÉäÃ¥¼è
àÂè°ì´ØÌçá¤ò¥¯¥ê¥¢¤À¡£Î¦¾å¤Î´ØÅì³ØÀ¸¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢½éÆü¡Ê´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¡á£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢½÷»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÉÔÇËÀ»°áÍè¡ÊÂóÂç£´Ç¯¡Ë¤¬£³£³Ê¬£´£°ÉÃ£²£°¤Ç£¹°Ì¡£ÆüËÜ³ØÀ¸¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¡ÊÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡á£¹·î¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Åù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î£ÁÉ¸½àµÏ¿¡Ê£³£´Ê¬£°ÉÃ£°£°¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡À»ÃÏ¤ÇÉÔÇË¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î£ÁÉ¸½à¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥µ¥é¡¦¥ï¥ó¥¸¥ë¡ÊÂçÅìÂç£²Ç¯¡Ë¤¬½øÈ×¤«¤éÆÈÁö¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Á°È¾¤«¤é£±¥¥í¤ò£³Ê¬£²£°ÉÃÁ°¸å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ£²°Ì½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÂ¾Áª¼ê¤â¥®¥¢¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤¬¡¢ÉÔÇË¤Ï¼«¤é¤ÎÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¡£ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÇË¤Ï£±Ç¯»þ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ£µ¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¡Ê£²£¸Ê¬£°£°ÉÃ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¡£¿©¥È¥ì¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡£Î¦¾å³¦¤ÎÊõ¤Ï¾Ç¤é¤º¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£