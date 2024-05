時間を巻き戻し過去の自分と共闘して突き進む戦略系アクションゲーム『Lysfanga: The Time Shift Warrior(リスファンガ・ザ タイム シフト ウォーリア)』のNintendo Switch版が、5月14日に発売される。

Switch版のリリースに先駆け、YouTubeにて限定トレーラーも公開中だ。

LYSFANGA: THE TIME SHIFT WARRIOR(リスファンガ・ザ タイム シフト ウォーリア) | NINTENDO SWITCH版アナウンスメントトレーラー:

https://www.youtube.com/watch?v=zDAwWtYFH6I



ゲームの特徴は、戦闘の開始時まで時間を巻き戻し、過去の自分の幻影“レムナント”を召喚して共闘することができるというもの。この“レムナント”によって編成した部隊や、武器、魔法を組み合わせて使用することが勝利へのカギとなる。

本作は、ビデオゲームスクールの卒業生によって設立されたフランスのSand Door Studioのデビュータイトルとして2月14日にPC(Steam、Epic Games Store)版がリリースされ、フランス国内で数々の賞を受賞しているとのこと。

なお、スタジオマネージャーであるMatthieu Schneider氏のコメントを、リリースより引用して以下に紹介する。

スタジオの創設から、初めてのゲームタイトルとなった『Lysfanga: The Time Shift Warrior』の発売までの旅は非常に素晴らしいものでした。本タイトルのPC版発売以降、世界中のメディアやプレイヤーの皆様からいただいているフィードバックはチームにとって非常に意義深く、Nintendo Switchで更に多くのプレイヤーの皆様にゲーム体験を届けることができることをとても楽しみにしています。ハック&スラッシュのゲームプレイが好きなプレイヤーの皆様にはこのタイトルを存分に楽しんでいただけると思います。同時に、戦略性を好むプレイヤーの皆様にとって、このゲーム独自の「レムナント」ゲームシステムは魅力的な体験になると思います。

