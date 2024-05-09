21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　0.2%　前回　0.29%（前月比)
予想　4.6%　前回　4.42%（前年比)

21:15　
チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答

21:30
米新規失業保険申請件数（04/28 - 05/04）
予想　21.0万件　前回　20.8万件

米失業保険継続受給者数（04/21 - 04/27）　
予想　178.0万件　前回　177.4万件

22:00　
英中銀「意思決定者パネル調査」

23:00　
カナダ中銀金融システムに関する年次報告

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想　5.75%　前回　5.75%

0日
0:00　
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見

1:15　
ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答

2:00　
米30年債入札（250億ドル）

3:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

4:00　
メキシコ中銀政策金利



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※予定は変更されることがあります。