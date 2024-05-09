ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.2% 前回 0.29%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.42%（前年比)
21:15
チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答
21:30
米新規失業保険申請件数（04/28 - 05/04）
予想 21.0万件 前回 20.8万件
米失業保険継続受給者数（04/21 - 04/27）
予想 178.0万件 前回 177.4万件
22:00
英中銀「意思決定者パネル調査」
23:00
カナダ中銀金融システムに関する年次報告
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 5.75% 前回 5.75%
0日
0:00
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
1:15
ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答
2:00
米30年債入札（250億ドル）
3:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
4:00
メキシコ中銀政策金利
スイス、北欧諸国はキリスト昇天祭の祝日で休場
※予定は変更されることがあります。
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.2% 前回 0.29%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.42%（前年比)
21:15
チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答
21:30
米新規失業保険申請件数（04/28 - 05/04）
予想 21.0万件 前回 20.8万件
米失業保険継続受給者数（04/21 - 04/27）
予想 178.0万件 前回 177.4万件
22:00
英中銀「意思決定者パネル調査」
23:00
カナダ中銀金融システムに関する年次報告
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 5.75% 前回 5.75%
0日
0:00
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
1:15
ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答
2:00
米30年債入札（250億ドル）
3:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
4:00
メキシコ中銀政策金利
スイス、北欧諸国はキリスト昇天祭の祝日で休場
※予定は変更されることがあります。