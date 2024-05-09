ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 0.2% 前回 0.29%（前月比)

予想 4.6% 前回 4.42%（前年比)



21:15

チポローネECB理事、イベント講演

デギンドスECB副総裁、質疑応答



21:30

米新規失業保険申請件数（04/28 - 05/04）

予想 21.0万件 前回 20.8万件



米失業保険継続受給者数（04/21 - 04/27）

予想 178.0万件 前回 177.4万件



22:00

英中銀「意思決定者パネル調査」



23:00

カナダ中銀金融システムに関する年次報告



時刻未定

ポーランド中銀政策金利（5月）

予想 5.75% 前回 5.75%



0日

0:00

マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見



1:15

ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答



2:00

米30年債入札（250億ドル）



3:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



4:00

メキシコ中銀政策金利







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※予定は変更されることがあります。

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