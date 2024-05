東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「オリエンタルホテル 東京ベイ」にある7F〜10Fの客室が、新客室「Marin(マラン) Floor」へとリニューアルオープン!

南仏・ニースの空や海の青をイメージした上質で爽やかなブルーを基調とし、金色に輝くサンセットのような調度品を取り入れた、リゾートステイにふさわしい空間になっています。

予約開始:2024年5月9日(木)〜

宿泊可能日:2024年8月1日(木)〜

対象客室:Marin(マラン) Floor(216室)7F〜10F

「オリエンタルホテル 東京ベイ」の7F〜10Fの客室(216室)がリニューアル!

「Marin(マラン) Floor」と名付けられた新しい客室は、リゾート感あふれる上質で開放感ある空間へと生まれ変わります。

今回のリニューアルでは、ヨーロッパでも人気のビーチリゾートである南仏・ニースの空や海の青をイメージした上質で爽やかなブルーを基調に、金色に輝くサンセットのような調度品を取り入れ、海を意味する「Marin(マラン) Floor」としてリゾートステイにぴったりのお部屋に仕上げています。

また、エントランススペースには広々とした玄関スペースが設けられ、客室内では靴を脱いでリラックスして過ごせるほか、造り付けのテーブルやカウンターを撤去し居住スペースを拡大することで、開放感のある空間のなかで心地よいリラクゼーションステイが可能に!

バスルームは全客室のバス・トイレをセパレートタイプに変更し、オリジナルアメニティ「ORIENTALIST」が設置されています。

快適な寛ぎ空間へと生まれ変わった「Marin Floor」で特別なひとときを過ごせます。

マラン・スタンダード

室数:56室

面積:22m2

最大収容人数:2名

「マラン・スタンダード」は、最大収容人数が2名のお部屋。

爽やかなブルーの壁が印象的です。

マラン・モデレート

室数:40室

面積:25m2

最大収容人数:3名

最大3名までが利用できる「マラン・モデレート」は、機能的なシャワーブースタイプのお部屋です。

マラン・コンフォート

室数:80室

面積:25m2

最大収容人数:3名

こちらも3名まで利用可能な「マラン・コンフォート」

洗い場付きのバスルームが利用できます。

マラン・スーペリア

室数:16室

面積:32m2

最大収容人数:4名

最大4名まで利用できる、広々とした「マラン・スーペリア」

家族や友人との旅行にぴったりのお部屋です。

マラン・デラックス

室数:24室

面積:42m2

最大収容人数:6名

6名まで宿泊可能な「マラン・デラックス」!

落ち着いたしつらえのお部屋で、ゆっくりとリラックスした時間が過ごせます。

南仏・ニースをイメージした、リゾート感溢れるお部屋にリニューアル!

「オリエンタルホテル 東京ベイ」の新客室「Marin(マラン) Floor」は、2024年5月9日(木)より予約受付開始、 2024年8月1日(木)から宿泊開始です。

