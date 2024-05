NOAが5月29日、2ndアルバム『Primary Colors』をリリースする。同アルバムよりリードトラック「COLORS」を5月17日に先行配信することが決定した。アルバム『Primary Colors』は、赤・青・緑の“三原色”を意味すると同時に、トリリンガルアーティストならではの、3ヵ国言語(日本語、英語、韓国語)によって異なる“NOA=自分”を表現するというコンセプトを持つ。

■先行配信「COLORS」

2024年5月17日(金)配信開始

配信リンク:https://noa.lnk.to/primary_colorsPR



■2ndアルバム『Primary Colors』

2024年5月29日(水)発売

予約リンク:https://noa.lnk.to/primary_colorsPR



■リリースイベント/POP UP SHOP / CAFÉ

■アルバム発売記念リリースイベント

5月28日(火) 東京・有明ガーデンモール3F みんなのテラス

6月01日(土) 名古屋・プライムツリー赤池 1階プライムホール

6月02日(日) 大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

https://www.universal-music.co.jp/noa/news/2024-05-04/



■POP UP SHOP

【東京】

開催期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

開催場所:渋谷モディ 1F

■NOA POP UP CAFÉ

【名古屋】

開催期間:5月30日(木)〜6月5日(水) ※6月4日(火)店休日

会場:Farm&

【大阪】

開催期間:5月 31日(金)〜6月5日(水)

会場:ヴェルデ キオスコ ブリーゼブリーゼ店

【札幌】

開催期間:6月7日(金)〜6月11日(火)

会場:sal coffee

【福岡】

開催期間:6月13日(木)〜6月18日(火) ※6月15日(土)17時以降は貸切

会場:THE ALLDAY ORTO

https://www.universal-music.co.jp/noa/news/2024-05-03/



■対面イベント

5月29日(水) 東京会場 ※都内近郊

5月31日(金) 名古屋会場 ※名古屋市近郊

6月03日(月) 大阪会場 ※大阪市近郊

6月10日(月) 札幌会場 ※札幌市近郊

6月17日(月) 福岡会場 ※福岡市近郊

▼イベント内容:各会場共通

・第1部:PRIMARY COLORS GAME(80名様)

・第2部:サイン会(100名様)

・第3部:2ショット撮影会(25名様) ※NOANA限定盤のみ対象

https://noamusic.jp/news/detail.php?id=323

■全国ホールツアー<NOA “Primary Colors” HALL TOUR IN JAPAN 〜Flashing Lights〜>

10月08日(火) 埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

10月12日(土) 宮城・仙台電力ホール

10月18日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

11月01日(金) 福岡・福岡市民会館

11月04日(月) 大阪・グランキューブ大阪

11月06日(水) 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

▼チケット

全席指定:8,250円(税込)

※未就学児入場不可

※電子チケットのみ

【先行受付エントリー期間】

受付期間:5月9日(木)12:00〜5月20日(月)23:59

▼エントリー対象者

・既会員の方:2024年5月1日(水)時点で会員期限有効の方

・新規入会の方:エントリー期間中にNOANAにご入会(入金)手続きが完了している方

※NOANA入会:https://fc.noamusic.jp/

関連リンク

◆NOA オフィシャルサイト

◆NOA オフィシャルTwitter

◆NOA オフィシャルInstagram

◆NOA オフィシャルYouTubeチャンネル

アルバム収録曲はそれぞれ、“情熱 / 強さ / エネルギッシュ”を表現した“赤”、“センチメンタル / 知性 / 冷静”を表現した“青”、“幸福感 / 自然体 / リラックス”を表現した“緑”という3色のテーマにカテゴライズされている。唯一このカテゴリーに属さないのが、アルバム冒頭を飾る先行配信曲「COLORS」だ。何色にも染まらない“今の瞬間の自分”というテーマを持つ“無色”の楽曲となっている。また、このタイミングで「COLORS」ミュージックビデオのティザーも公開された。ファンにはお馴染みのダンサーTEAM NOAとのダイナミックかつシンクロ率の高いダンスが展開されており、フル本編への期待が高まるところだ。振り付けは韓国放送局Mnetが制作するダンスサバイバル番組『Street Woman Fighter 2』にも出演したAkanenが担当。NOAとは韓国練習生時代のトレーニングで出会っており、先行シングル「YBOM (You’ve Been On my Mind) 」のコレオグラフも手掛けている。アルバム発売記念として、東京・名古屋・大阪にてリリースイベント開催、さらに札幌・福岡を加えた全国5都市で追加の対面イベントとPOP UP SHOP/POP UP CAFÉの開催が決定している。また、アルバムを引っ提げたNOA初の全国ホールツアー<NOA “Primary Colors” HALL TOUR IN JAPAN 〜Flashing Lights〜>のチケット先行受付は本日より5月20日(月)23:59まで。