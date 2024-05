お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)をめぐる週刊文春の報道に、SNS上で反論する投稿を行っているセクシー女優・霜月るな(33)が9日に自身のX(旧ツイッター)を更新。“松本人志応援ソング”に批判の声が寄せられている件について言及した。

霜月は6日に「実は、本日、曲をリリースしました!松ちゃん!!みんなずっと待ってるよ waiting for you 歌詞に注目して聴いてみてね。最高すぎる曲を一緒に作ってくれた ラッパーのS-Liam君本当にありがとう」とし「Waiting For You」という楽曲をリリースしたと報告。

一部で批判の声が寄せられたが、9日には「ぶっちゃけますけど。私が今回の件で発言してから、私は決まっていたイベントもキャンセルできるものはキャンセルしてきました。←今のタイミングは良くないかなと思ったので。売名、お金目的など色々言われたりするからです。あとSNSでの案件←(宣伝したらギャラが発生する仕事)も、どんなにギャラが高くても全部断ってます。みんなが応援してくれているのに自分に対しての見方が変わったりそれこそ売名、お金って言われるんかな。と思ったしそれが嫌やから」と反論した。

「今回リリースした曲を作曲してくれたS-Liam君は私からギャラなんか一円も取ってません。松本さんの事が大好きやからって気持ちで必死に頑張ってくれたんです。曲のジャケット写真も彼が作ってくれました。曲の編集も全て彼です。松本さんを応援したい!みんなを元気にしたい!その気持ちで動いてるだけです。昨日も書いたけど印税なんていらん気持ちです」とも。

「そんな事を考えて作ってないです。簡単に売名だの、金儲けとか言われる意味がよくわからないです。あまりにも不愉快な事書いてる人がいるからストレートに書きました」と思いをつづっていた。