Avex USAが、アメリカのマネジメント会社であるS10 Entertainmentへ戦略投資を実施した。

(関連:集英社×エイベックスの多次元プロジェクトArcanamusica、初のイベントパフォーマンス 物語の世界観と確かな歌唱力を見せる)

これまでAvex USAは、アメリカにおいて音楽出版、レーベル、コーポレートベンチャーキャピタルの3つの事業を推進してきた。今回の戦略投資を通じて新たにマネジメント事業に参入し、海外事業ポートフォリオを拡大することで、エイベックス・グループのグローバル化とアーティストの海外展開の加速を図る。

S10 Entertainmentは、Myke Towers、Normani、Anittaをグローバルヒットアーティストに導いた実績を持つマネジメント会社。Jay-ZやRihannaが所属するアメリカのマネジメント会社 Roc Nationと共同で設立された会社であり、その事業基盤を活用して近年急速な成長を遂げている。

Avex USAとS10 Entertainmentは、Harv、Jasper Harris、GENT!など、多くのグローバルヒットメーカーとの音楽出版ジョイントベンチャー契約を含むさまざまな協業を通じて、確固たる関係と実績を築いてきた。今回、Avex USAはS10 Entertainmentとの長年にわたる協力関係を基に、S10 Entertainmentのマネジメント事業のさらなる成長とグローバルアーティスト開発における協業シナジーを目指し、S10 Entertainmentに対する戦略投資を実施した。

この度の戦略投資により、Avex USAはS10 EntertainmentおよびRoc Nationとのパートナーシップを通じて、グローバルトップクラスのマネジメントサービスとネットワークへのアクセスが可能となる。これにより、エイベックス所属アーティストの海外展開が一層強化され、グローバルヒットの創出を実現することを目指すという。また、S10 Entertainment所属アーティストのアジア市場への展開に際して、この地域に広範な事業基盤を持つエイベックスがパートナーとなることで、共同でアーティストバリューを最大化していくことを狙う。

<Avex USA 取締役社長CEO 長田直己 コメント>

我々は近年、Brandonと多大な成果を上げ、その過程で相互に大きな信頼を築いてきました。それぞれの企業のDNAに多くの共通点を持っており、パートナーシップの拡大は自然な流れだったと捉えています。Brandon, Jay BrownそしてRoc Nationが私たちをファミリーとして迎え入れてくれたことにも感謝しており、このパートナーシップを通じて真にユニークでインパクトのあるものを生み出していくことに、非常に興奮しています。

<S10 Entertainment CEO Brandon Silverstein コメント>

I feel incredibly fortunate to have globally-minded partners like Jay Brown, Jay-Z, and the Roc Nation family. Adding the Avex team to our management ecosystem, following the immense success I’ve had with Avex in our publishing venture, was a natural progression in deepening our ever-growing relationship. Naoki Osada and the global Avex team are a true force of nature, and I am very excited about our next steps together and the limitless potential for global opportunities that our collaboration with S10, Avex, and Roc Nation opens.

Jay Brown, Jay-Z, Roc Nationファミリーはグローバルマインドに優れており、そのようなパートナーがいることに極めて幸運だと感じています。エイベックス・チームとは、米国での出版ジョイント・ベンチャーで大きな成功を収めました。それに続いて、彼らが我々のマネジメント・エコシステムに加わることは、絶え間なく進化している両者の関係をさらに深める自然な流れだと考えています。長田直己氏とエイベックスのグローバルチームは本物の力を持っており、S10、エイベックス、Roc Nation三者のコラボレーションによって切り拓かれる、グローバルな舞台での限りない可能性に非常に期待しています。

<Roc Nation Co-Founder and Vice Chairman Jay Brown コメント>

Joining forces with Avex perfectly extends the S10 and Roc Nation family. Both Brandon and Avex are innovators, and this partnership offers endless possibilities and opportunities.

エイベックスと力を合わせることで、S10/Roc Nationファミリーは素晴らしい広がりを見せています。Brandonとエイベックスは共にイノベーターであり、今回のパートナーシップは無限の可能性と機会を生むものになると考えています。

(文=リアルサウンド編集部)