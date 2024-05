JR山手線の全30駅の個性豊かな駅員たちが、彼らの駅や街を盛り上げるべく、業務を終えるとアイドルとして活躍するまったく新しいアイドルプロジェクト「STATION IDOL LATCH!」(通称、エキメン)のキャストが集結した、2年ぶりとなるライブイベント『STATION IDOL LATCH!』エキメン総選挙開票LIVEが2024年4月27日(土)神奈川県民ホール 大ホールで開催されました!

今回は、昨年8月18日〜今年の3月31日まで行なわれた「エキメン総選挙」の結果発表が行なわれ、山手線最強アイドルが決まるライブイベントということで、会場には多くのファンが集まり、大いに盛り上がりました!

朗読劇にライブパート、ユニット曲も!

浜松町駅 湊 航琉(狩野 翔)と秘書 桜田 カイ(重松 千晴)による影ナレーションによる「ライブの諸注意」が行なわれると、いよいよライブイベントがスタート!

最初の朗読劇ではライブ開演前の楽屋でのLATCHメンバーの掛け合いが展開。個性豊かなそのやり取りに会場からは笑い声が上がっていた。

選挙の結果を待つ緊張気味の鶯谷駅 根岸 優歌(寺島 惇太)に、 高輪ゲートウェイ駅 和泉 オーキッド 亜恋(森嶋 秀太)がお茶を振る舞うなど、ワチャワチャしたやり取りが行なわれたものの、どこかのマイクがオンになってしまっていることにより、その様子がすべて会場に流れていることを知り、焦るメンバーたち(笑)。気を取り直してステージに向かうのだった。

ライブパートでは「LATCH! 〜それが未来の扉〜」をLATCH全員で歌唱し幕開け。

続いては山口 智広さん(日暮里駅 戸成 綾役)、阿座上 洋平さん(御徒町駅 高良 摩利央役)が登場し、「横浜で一番アツいのはここ、神奈川県民ホールだぜ!」という叫びにオレンジのペンライトが輝くなかNØ Crewの「Two as One」を熱唱した。

峯田 大夢さん(目黒駅 不動 雅役)、太田 将熙さん(目白駅 綜馬 礼役)はステージに用意された椅子に座りジャケットアクションも交えながらtenetの「Run Away」を披露。

さらに寺島 惇太さん(鶯谷駅 根岸 優歌役)、井上 雄貴さん(巣鴨駅 高岩 大智役)、田丸 篤志さん(新宿駅 神堂 唯姫役)が、真っ青に染め上げられた客席に人差し指を向けながらスマートブロック曲「Disabuse」を歌唱した。

MCパートでは寺島さん、井上さん、田丸さん、小野 賢章さん(東京駅 東海林 鈴音役)、山口さんが登場し、「各ブロック毎のパフォーマンスだけでなく、今日はユニットでのパフォーマンスもたくさんお見せします!」と宣言!

ミラーボールが回るなか、高橋 英則さん(恵比寿駅 饗庭 紡麦役)、菅沼 久義さん(大崎駅 大崎 新市役)がChe bello!の「Sparking Night」、「Showtime」と続けて歌唱すると、会場は一気に大人っぽい雰囲気に。

小野さん、田丸さんはAitherの疾走感あふれるナンバー「Way Up High」で場内の雰囲気を一変させ、山口さん 、阿座上さんがNØ Crewの「この夜ごと」をステージに用意されたステップに腰かけながら披露。

笠間 淳さん(上野駅 飴屋 楊役)、寺島さんが白い光に包まれてa/mazeの「世界一憂鬱な王子」、「Mystery of Destiny」を切なく歌い上げた。

続く朗読劇には井上さん、森嶋 秀太さん(高輪ゲートウェイ駅 和泉 オーキッド 亜恋役 )、太田さん、高塚 智人さん(駒込駅 英 皐月役)、高橋さん、重松 千晴さん(秘書 桜田 カイ役)の6人が登場。

総選挙に対するエキメンたちの葛藤や想い、そして、「また一緒に頑張っていこう」とお互いの気持ちを確かめ合った和泉 オーキッド 亜恋、英 皐月、高岩 大智の花ゑみの3人のリハーサルの様子が披露された。

朗読劇に続き、森嶋さん、高塚さん、井上さんは花ゑみの「花びら舞う夜に」と「一千年後」を情緒たっぷりに歌唱。その後は、太田さん、高塚さん、高橋さんがソロパートでも魅せるエレガントブロックの「サヨナラ・イエスタデイ」を歌唱した。

笠間さん、森嶋さん、峯田さんが加わった続くMCパートでは、兄・不動 雅(峯田)が弟・綜馬 礼(太田)に絡む双子ユニットtenetならではのやりとりや、饗庭 紡麦(高橋)が女性を「天使」と呼ぶことをいじって、飴屋 楊(笠間)が「天使のみんなをパンダにしたい」と上野駅のLATCHらしい言葉で爆笑を誘うなど、会場をわかせていた。

ライブパートはここから後半戦。

ピンク色が会場を支配するなか、笠間さん、森嶋さん、峯田さんがファンタジスタブロックの「ファンタジスタ!」を歌唱。客席に負けじと3人もピンクのペンライトを振り回していた。

続いては峯田さん、太田さんによるtenetの「Get into the Wonderland」。ふたたびミラーボールが回転し、会場はダンスホールと化した。

さらに、小野さん、山口さんが客席の扉から登場するサプライズでリーダーブロックの「Flag on the wind」を歌唱。そのまま会場の中央で歌い続け、オーディエンスを魅了した。

続いては狩野さん、森嶋さん、高橋さんによる「SUNRISE!!」。狩野さんが2人を呼び込むと、今回は鉄晴隊の曲を特別編成でパフォーマンスするということでいつもとはまた違った形で応援ソングが届けられた。会場からはクラップも!

ここからは阿座上さん、菅沼さんが合流し、狩野さんとエンターテイナーブロックの「笑顔でGo!」を披露。歌唱前には振り付け講座や発声練習を入念に行ない、黄色いペンライトの花が咲くなかでステージ上と客席がシンクロした。

「山手線最強メンバー」5人決定!「エキメン総選挙」最終結果発表

そして、いよいよLATCH総勢30名が属性ごとにスマート、リーダー、エンターテイナー、ファンタジスタ、エレガントの5つのブロックに分かれて参戦した「エキメン総選挙」の最終結果が発表!

MCを務める秘書 桜田 カイより1st ROUND、2nd ROUND、3rd ROUNDとラインナップが入れ替わる白熱のデッドヒートを制した「山手線最強メンバー」5人が紹介された。

各ブロックの上位2名が発表され、その後1位が発表される、という流れ。上位2人が発表されるたびに歓声が上がり、1位が発表されると、それ以上の大きな声が場内に響き渡った。

各ブロック1位メンバーとコメントは以下の通り。

スマートブロック:鶯谷駅/根岸 優歌(CV:寺島 惇太)

「ええっ!? こんな手の込んだことして、

俺をだまして笑おうとしてるんじゃないですよね?

ほんとう…なんだ……

こんなこと…いえ、すごく嬉しいです。ありがとうございます。」

リーダーブロック:池袋駅/青葉梟 光加人(CV:島粼 信長)

「サイッコーの気分だ!パッセンジャーのみんなの熱いソウルを、

投票っつー形で俺に届けてくれたお陰で優勝できたんだよな。

これからも、俺たちのドリームトレインは止まらないぜ!」

エンターテイナーブロック:浜松町駅/湊 航琉(CV:狩野 翔)

「パッセンジャーのみんな、ありがとう!

中間発表で大崎くんに負けちゃった時は「もう無理かな」なんて思ったこともあったけど、

諦めずに頑張ってほんとに良かったー!」

ファンタジスタブロック:上野駅/飴屋 楊(CV:笠間 淳)

「僕なりに誠意を持って取り組んできてはいたが…

これぞまさしくファンタジスタという結果だね。

投票してくださったパッセンジャーの方々にお礼を伝えたい。」

エレガントブロック:恵比寿駅/ 饗庭 紡麦(CV:高橋 英則)

「投票っていうラブレターを、抱えきれないほどたくさん送ってくれてありがとう。

特別な夜を祝って、乾杯したいな。」

ついに決定した「山手線最強メンバー」5人の掛け合いボイスとともに、新規描き下ろしイラストがスクリーン上に映し出されると大歓声が上がっていた。

ここで告知コーナー。本日選ばれた「山手線最強メンバー」5人による新曲の配信、オンラインくじ、POP UPイベント、さらにエイプリルフール企画のコラボカフェが今夏開催されることが発表。

そして「LATCH友の会」にて新たなスペシャルストーリーが公開されることも発表された。

開票も終わり、本日のライブイベントを締めくくる最後のナンバー。全員駅員衣装に着替え、緑のペンライトやフラッグを掲げ「Going My LATCH!」を披露した。

出演キャスト挨拶

寺島 惇太「僕も優歌もメッチャうれしいです! ありがとうございました!」

井上 雄貴「大智も僕も総選挙を通じていい経験ができたと思います。これを糧に頑張っていきます!」

田丸 篤志「みなさん、今日は楽しかったですか〜!? 僕もです、ありがとうございました!!」

小野 賢章「エキメンの順位がはっきりして残酷な部分もありますが、みなさんに支えられて活動できていると思いますし、今後も切磋琢磨してよりよいコンテンツになればと思います!」

山口 智広「総選挙での応援、ありがとうございました。ペンライトやうちわでライブを盛り上げてくれてありがとうございます! 今日いないメンバーの分も感謝の気持ちをお伝えします!」

阿座上 洋平「摩利央的には『飴屋さんが1位でよかったな』、と思っているんじゃないかと(笑)。これからも『LATCH』の応援をよろしくお願いします!」

菅沼 久義「実は僕、毎日投票していました。狩野君も投票していると聞いて『相殺しているんだ』というのがわかりました(笑)。みなさん半年以上の間、投票ありがとうございました! ほかの部分でも活躍できる場所があると思うので、今後もよろしく!」

狩野 翔「みなさんが総選挙を盛り上げてくれてありがたいです。『山手線最強メンバー』の5人に選ばれてうれしいです! (新橋駅:烏鷹 鉄路役の)井上和彦さんと(田端駅 北 颯役の)矢野奨吾君にも報告します!」

笠間 淳「僕らをあの場所まで引き上げてくれてありがとうございます。これから飴屋 楊の新しい姿を見せられたらと思います。これからも一丸となってパッセンジャーのみなさんを楽しませていきます!」

森嶋 秀太「結果は残念でしたが、みんなにお茶を振る舞えたことが亜恋にとってはとてもうれしいことだと思います。彼は今後も身を粉にして働くと思うので(笑)、よろしくお願いします!」

峯田 大夢「公演中は好きなエキメンを全力で叫んでもらいましたが、これから好きなキャストの名前を叫んでください! すごいね……ありがとうございました!」

太田 将熙「本日はご乗車いただきありがとうございました!2位はマジで悔しい!次は礼君を1位に引っ張っていけるように頑張ります!」

高塚 智人「総選挙が行なわれること自体にとても意味があると思います。皐月はどんどん“花”から“人”になってきているので(笑)、これからも応援よろしくお願いします!」

高橋 英則「みなさんの貴重な時間を投票に割いていただいてありがとうございました。特別な夜になりましたか? 我々も特別な夜になりました! みんな、声を出してくれてありがとう! 帰るまでがライブだぞ、気を付けて帰れよ!!」

重松 千晴「今日は楽しかったですか?みなさんの声援と拍手に励まされて司会をすることができました。エキメンのみんなも満足していると思います。本日はありがとうございました!」

【出演者】

JY01 東京駅 東海林 鈴音役 / 小野 賢章

JY04 御徒町駅 高良 摩利央役 / 阿座上 洋平

JY05 上野駅 飴屋 楊役 / 笠間 淳

JY06 鶯谷駅 根岸 優歌役 / 寺島 惇太

JY07 日暮里駅 戸成 綾役 / 山口 智広

JY10 駒込駅 英 皐月役 / 高塚 智人

JY11 巣鴨駅 高岩 大智役 / 井上 雄貴

JY14 目白駅 綜馬 礼役 / 太田 将熙

JY17 新宿駅 神堂 唯姫役 / 田丸 篤志

JY21 恵比寿駅 饗庭 紡麦役 / 高橋 英則

JY22 目黒駅 不動 雅役 / 峯田 大夢

JY24 大崎駅 大崎 新市役 / 菅沼 久義

JY26 高輪ゲートウェイ駅 和泉 オーキッド 亜恋役 / 森嶋 秀太

JY28 浜松町駅 湊 航琉役 / 狩野 翔

秘書 桜田 カイ役 / 重松千晴

セットリスト

朗読劇1

M1「LATCH! 〜それが未来の扉〜」

(小野 賢章、阿座上 洋平、笠間 淳、寺島 惇太、山口 智広、高塚 智人、井上 雄貴、太田 将熙、田丸篤志、高橋 英則、峯田 大夢、菅沼 久義、森嶋 秀太、狩野 翔)

M2「Two as One」(山口 智広、阿座上 洋平)

M3「Run Away」(峯田 大夢、太田 将熙)

M4「Disabuse」(寺島 惇太、井上 雄貴、田丸篤志)

M5「Sparkling Night」〜「Showtime」(高橋 英則、菅沼 久義)

M6「Way Up High」(小野 賢章、田丸 篤志)

M7「この夜ごと」(山口 智広、阿座上 洋平)

M8「世界一憂鬱な王子」(笠間 淳、寺島 惇太)

M9「Mystery of Destiny」(笠間 淳、寺島 惇太)

朗読劇2

M10「花びら舞う夜に」(森嶋 秀太、高塚 智人、井上 雄貴)

M11「一千年後」(森嶋 秀太、高塚 智人、井上 雄貴)

M12「サヨナラ・イエスタデイ」(太田 将熙、高塚 智人、高橋 英則)

M13「ファンタジスタ!」(笠間 淳、峯田 大夢、森嶋 秀太)

M14 「Get into the Wonderland」(峯田 大夢、太田 将熙)

M15「Flag on the wind」(小野 賢章、山口 智広)

M16「SUNRISE!!」(狩野 翔、森嶋 秀太、高橋 英則)

M17「笑顔でGo!」(阿座上 洋平、菅沼 久義、狩野 翔)

「エキメン総選挙」最終結果発表

M18「Going My LATCH!」

(小野 賢章、阿座上 洋平、笠間 淳、寺島 惇太、山口 智広、高塚 智人、井上 雄貴、太田 将熙、田丸 篤志、高橋 英則、峯田 大夢、菅沼 久義、森嶋 秀太、狩野 翔)

公演セットリスト プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/1USTsMLlkg0O2satI2gkqk?si=865df1f727064fac&pt=aba36047fd6b4010d6e5b69def15ce31

(C) LATCH! Project/JRE

原作:ミリアゴンスタジオ・ジェイアール東日本企画

原作窓口:AAO Project

今後の展開情報

1、山手線最強メンバーによる新曲配信決定

【タイトル】未定

【リリース日】未定

【アーティスト名】山手線代表LATCH

2、山手線最強メンバースペシャルグッズを含む「エキメン総選挙 開票LIVE」グッズ 販売中

【販売サイト】アスマート https://www.asmart.jp/shop/stationidollatch

【山手線最強メンバースペシャルアイテム】 ・記念集合フォト (2Lサイズ) \800

・等身大タペストリー (全5種) \13,000 ※価格は全て税込です。

※その他ライブグッズ詳細はhttps://latch.jp/news/detail/?id=530をご参照ください。

3、RAFFLE「開票LIVE記念オンラインくじ」販売決定

【販売サイト】RAFFLE https://raffle-kuji.jp/

【販売開始日】5月10日18時予定

4、池袋P’PARCOにてPOP-UPイベント開催決定

【会場】池袋P‘PARCO

【開催日】6月21日〜7月3日

5、コラボカフェ実施決定

【開催地】池袋

【開催時期】今夏

6、「LATCH友の会」にてスペシャルストーリー公開中

ここでしか見ることができないメンバーからのコメントやパッセンジャーバッジ付与など会員限定特典を受けられる無料会員サービス

「LATCH友の会」では、スペシャルストーリーを公開中。是非この機会にご入会ください。

※詳細は入会案内ページをご覧ください

<入会案内ページ>

https://fc.dps.amuse.co.jp/latch/regist