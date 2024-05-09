ÆüËÜÀª2¿Í¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ø¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹
¡¡¹ñºÝ¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊITF¡Ë¸øÇ§¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÊ¡²¬¹ñºÝ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹2024¡×¡Ê¶å½£¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Ï9Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÇîÂ¿¤Î¿¹¥Æ¥Ë¥¹¶¥µ»¾ì¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î2²óÀï¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å°½Çµ¡ÊTeam¡¡LB¡Ë¤È°ËÆ£¤¢¤ª¤¤¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÀî¸ý²Æ¼Â¡ÊRadius7¡Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï°ËÆ£¡¢¹ÓÀîÀ²ºÚ¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¡¢°¤Éô¹¨Èþ¡¢º£Â¼ºé¡Ê¤È¤â¤Ë£Å£Í¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ËÁÈ¡¢ÆâÆ£Í´´õ¡ÊµµÅÄÀ½²Û¡Ëº´Æ£ÆîÈÁ¡Ê»°ÅÄ¶½»º¡ËÁÈ¤ÎÆüËÜ¥Ú¥¢3ÁÈ¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£