¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬Ä¹Ç¯¤Î°¦¼Ö¡È¥«¥í¡¼¥éII¡É¤ò¸æÎÁËÒ¾ì¤Ç±¿Å¾¡¡ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¾è¤»¡Ä
º£·î¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ë¸æÎÁËÒ¾ì¤ÇÀÅÍÜ¤·¤¿ºÝ¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¡¢·ëº§Á°¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥éII¡×¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂ¦¶á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¾è¤»¤Æ¡¢ËÒ¾ìÆâ¤ò°ÜÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¡¢º£·î2Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¸æÎÁËÒ¾ì¤ÇÀÅÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤´°ì²È¤Ï¡¢ÇÏ¤äµí¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ê¤ÉÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ä¥¿¥±¥Î¥³¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¡¢¤´°ì²È¤¬ËÒ¾ìÂÚºßÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿»Òµí¤È¤âºÆ²ñ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤´°ì²È¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ç³Æ»ÜÀß¤ò²ó¤ê¡¢ÂÚºßºÇ¸å¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ÇËÒ¾ìÆâ¤ò°ÜÆ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï·ëº§Á°¤«¤é¤Î°¦¼Ö¡¦¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥éII¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤âÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈëÂ¢±ÇÁü¡Û¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Î¡È¥«¥í¡¼¥é¶¡É¤ä¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¡È¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡É¡¢ÎòÂå¸æÎÁ¼Ö¡Ä¡Ö¹Ä¼¼¤È¼«Æ°¼Ö¡×°ìµó¸ø³«¡ª