ÃæÂ¼²í½Ó¡¡£²£³ºÐ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¼ºÂÖ¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê£·£³¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£µ£°Ç¯Á°¤ÎÂç¼ºÂÖ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£´Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×£¸£´ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤ì¤éÀÄ½Õ¡ª¡×¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤¬²Î¤¦ÁÞÆþ²Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤¬£±£°£°ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£º£Ç¯¡¢·ÝÇ½À¸³è£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î£²ÈÖÁÈ¤ÏÆ±¤¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎºîÉÊ¤À¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¡Ø¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ëà¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤óá¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬»£±Æ¤Ë£²»þ´ÖÈ¾¤âÂçÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¡¢»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¡£»£±Æ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Ê¸³ØºÂ¤Î¸¦µæÀ¸¤À¤±¤Ç£¹¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å°¥Þ¥ó¡ÊÅ°Ìë¤ÇËã¿ý¡Ë¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤Èà¸À¤¤Ìõá¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ½ê¤ÎÌç¤Î½ê¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½õ´ÆÆÄ¤Ë¤¤Ä¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¡Ø¤É¤¦¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ó¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ï¤ÎÂç¤¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ£Î£Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ó¤´¤¤¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£