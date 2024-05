NS総フォロワー数950万人越え、現役/元セクシー女優によるユニットBLACK DIAMONDが5月15日、1stアルバム『SHINING DIAMONDS』をリリースすることが発表となった。アルバムには、ボーカル入りトラック10曲とショートインスト2曲を含む、全12曲を収録。すでに配信されている9曲もリレコーディング&ミックスを実施し、メンバー4人の歌声やマインドがアルバムに凝縮されたとのことだ。

■アルバム『SHINING DIAMONDS』発売記念イベント



2024年5月15日(水) WEBショップにて販売DM-0024 \3,300-(税込)DIAMOND MUSIC ON LINE STOREhttps://diamondmusic.thebase.in/items/86129490▼収録曲01. Gain02. SuperDuper03. SING YOUR DREAM04. BLACK FAIRY05. Get Down06. hungry spider07. Rope08. TOXIC09. WILD WEED10. I'll Shine11. Ecstasy12. Love ya forever▼YouTube Live生配信2024年5月15日(水)※URL等は詳細は後日発表