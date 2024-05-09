ベーシストMINA、メジャーデビュー日にMVプレミア公開＋YouTube生配信決定
ベーシストMINAが、ユニバーサルミュージック内Polydor Recordsより明日5月10日にメジャーデビューする。デビュー日である明日5月10日18時30分からYouTube生配信の実施に加え、19時からミュージックビデオのプレミア公開が決定した。
◆MINA(ミナ) 動画 / 画像
5月10日0時のサブスク配信開始から18時30分スタートのYouTube生配信まで、MINAのメジャーデビューを一緒に祝うことのできる一日となる。
■YouTube生配信＋MVプレミア公開
・YouTube生配信：18:30〜18:59
・MVプレミア公開：19:00〜
※リンク：https://youtu.be/F6ksX4ohYZw
■1stデジタルシングル「天上天下唯我独尊」
▼ Pre-add/Pre-saveリンク
https://lnk.to/mina_ttyd
▼歌詞先行公開
・うたまっぷ：https://www.utamap.com/showkasi.php?surl=k-240430-001
・UtaTen：https://utaten.com/lyric/mi24042313/
・歌ネット：https://www.uta-net.com/song/353510/
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