²þ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡× ¿·¤¿¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Îüþ°¼Á¼ê¸ýüþ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¡×¤Î²¹¤«¤µ¤È¤Ï
¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÂçÃ«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡ÊÆÏ¢Ë®¸¡»¡¤Ï5·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¡¢¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¡¢ÍºáÅúÊÛ¤Î»ÊË¡¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½é¡¹¤·¤¤½êºî¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«É×ºÊ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¥·¡¼¥ó
¡¡»ÊË¡¼è°ú¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤Ç410Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î½êÆÀ¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»õ¤Î¼£ÎÅ¤òÁõ¤Ã¤ÆÂçÃ«¤«¤é6Ëü¥É¥ë¡ÊÌó930Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÂç¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âü¥°¼Áü¥¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢23Ç¯9·î¤Ë»õ²Ê¼£ÎÅÌÜÅª¤ÇÂçÃ«¤«¤é6Ëü¥É¥ë¡ÊÌó930Ëü±ß¡Ë¤â¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¸ýºÂ¤ËÍÂ¶â¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼£ÎÅÈñÍÑ¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÆó½Å¼è¤ê¤Î¹½¿Þ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤òÁõ¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤Ï¡Ö24²ó¡×¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡ØESPN¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬Åð¤ó¤ÀÂçÃ«»ñ¶â¤Ï°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÍÌ¾¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µ¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î»öÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ëº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï»þ¤«¤éÀìÂ°ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤«¤é¤Î¡ÉÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤ËÂçÃ«¼«¿È¤âÂç¤¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤òÂ¦ÌÌ¤«¤éÍ¥¤·¤¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¿·»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ5·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤ÎÂçÃ«¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÎºÝ¤ËÆ±´ÆÆÄ¤¬àÍðÆþá¡£ÂçÃ«¤Ï»Ø´ø´±¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎµåÃÄºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë»Ñ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ¥½¥í¤ÇµÏ¿¹¹¿·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÂçÃ«¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤ß¤Ë°ú¤½Ð¤¹Áà½Ä½Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤¬»Ø´ø´±¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¤Þ¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÂ¸ºß¤â¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¼«¿È¤â´¶¼Õ¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¡£
¡¡
¡¡Àè¤Ë¤ÏµåÃÄ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¬¥é¡×¤ËÉ×ºÊ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤È¤â¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÂçÃ«¤òÂ¦ÌÌ¤«¤é·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÂçÃ«¤Îº£¸å¿Ê¤àÆ»¤ÏÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ½µ´ÖMVP¤â³ÍÆÀ¡¢1»î¹ç2È¯¤âÊü¤Á¡¢ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]