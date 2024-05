日向坂46・加藤史帆、“ミーグリ”で使用したツヤっとリップを紹介

日向坂46の加藤史帆さんが自身のInstagramアカウントを更新。“ミーグリ”で使用したコスメを教えてくれました!様々なコスメを載せていましたが、カラー名までしっかりと目視で確認できたのはこちら!

■リップアイテム

投稿で紹介されたのがこちら!

BBIA/ローティント 02フルール・ロー 1,600円(公式サイトより)

ローズピンク系カラーのリップティント!

加藤さんは「ミーグリの日。今日使ったコスメとか載せてみます、、」「May the Force be with you!」と綴りながら、こちらを含めたアイシャドウやマスカラ、リップアイテムを紹介。

こちらを使用したと思われる自身の写真も投稿し、うるっとしたツヤ感が見えるリップメイクを披露してくれました♪

■アカウントもチェック!

他にも加藤さんのInstagramには、メイクやファッションのヒントになりそうな投稿が!アイドルとしてグループを牽引する加藤さんの日常、ぜひチェックしてみてくださいね。