“JYP新人”NEXZ、デビューシングル「Ride the Vibe」ユニット＆個人コンセプトフォト公開

JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループNEXZが、春の日差しのように輝くエネルギーを届けた。NEXZは5月20日、デビューシングル「Ride the Vibe」を発売する。これに先立って様々な予告コンテンツを順次公開している中、本日(9日)、新たなコンセプトの個人およびユニットフォトを公開した。公開されたコンセプトフォトは、彼らと共に休日を過ごしているように感じさせ、目を引いた。彼らは少年美溢れるビジュアルとスポーティーなスタイリングで、爽やかな魅力をアピールした。

デビューシングル「Ride the Vibe」には、同名のタイトル曲と「Starlight」の計2曲が収録される。デビュー曲「Ride the Vibe」は、初めてだからこそ感じることができるときめき、ワクワクなどの感情の波動を歌詞で表現した楽曲だ。NEXZは正式デビュー前にもかかわらず、6月30日に開催される「ショー 音楽中心 in JAPAN」のラインナップに名を連ねた。2023年、JYPエンターテインメントと日本のソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」を通じて誕生したNEXZが、グループ名に盛り込んだ抱負のように、新しい世代と共に未来を切り開いていくと期待されている。