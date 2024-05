【PHOTO】BABYMONSTER、初来日！東京で開催されるファンミーティングのため出国（動画あり）

9日午後、BABYMONSTERが初のファンミーティングツアー「BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE」のため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本へ出国した。BABYMONSTERは、5月11日、12日に東京・有明アリーナにて、日本初となる単独イベント「BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE」を開催する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。