ワタナベエンターテインメントによる育成プロジェクト内ボーイズグループ・DBSingが8日、東京・K-Stage O!でお披露目イベントを開催。6月に配信リリースされる新曲を初披露し、12月26日に自身最大規模となるライブを開催することを発表した。同グループは、3月23日に最終審査が行われた「男性ダンス&ボーカルグループオーディション」の結果、7人組ボーイズグループ「NEXZ」(ネクスジ)を輩出した『Nizi Project Season 2』にも出演していたコウヘイ、ショウ、コウスケ、ユウタ、リオ、オオジュ、リョウタロウの7人が加入。「D-BOYS SING project」内で活動するプロジェクトグループ「DBSing」の一員として、6人(リク、リョウ、ユウゴ、トワ、タロウ、ケンタ)と合流し、13人で活動する。

新メンバー決定の軌跡を辿るVTRが流れ、会場の期待が高まる中、黒の衣装を身にまとったメンバーがステージに登場。まずは9人で「Easy As Pie」、7人で「Show Me Love」、11人で「Luv Sick」と、なじみの曲を新メンバーを加えてさまざまなフォーメーションで披露した。新メンバーを交えてパワーアップした迫力のあるパフォーマンスに客席からは熱い視線が送られた。そして、ステージに13人全員がそろって登場し、FISHBOYプロデュースの新曲「What innovate」を披露。クールな楽曲に合わせたキレのあるダンスに、サビにはキャッチーな振りも織り交ぜ、グループの魅力を最大限に見せつけた。同楽曲について、トワは「みんなで結束して壁に立ち向かうという曲になっていて、心の炎を燃やしながらパフォーマンスができた」と自信を見せ、コウヘイは「13人になって最初の曲で、大人数で大変なこともあったが、メンバー同士で助け合って練習してきて、きょう披露することができて幸せ」と喜びをかみしめた。さらに、「What innovate」が6月に配信リリースされることと、MV制作が決定。12月26日に自身最大規模となる横浜・1000CLUBでのライブ開催もサプライズ発表された。サプライズを受け、ケンタは「動揺しすぎてヤバいです」と驚きを隠せない様子。コウスケは「13人一人ひとりの色をお見せできるように頑張っていくので応援よろしくお願いします」と意気込んだ。ラストは「What innovate」を再び披露。MCでメンバーからの振り付け講座もあったことで、会場が一体となって楽しんだ。最後に改めて最年長のリョウが「13人で始まったばかり。年末のライブに向けて、さらに本気で切磋琢磨して頑張っていくので応援よろしくお願いします」と呼びかけた。【セットリスト】M1:Easy As PieM2:Show Me LoveM3:Luv SickM4:What innovate(新曲)M5:All For One(D☆DATE)M6:What innovate(新曲)