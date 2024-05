SNSで見つけた、おしゃれでセンスのある憧れのあの人。「どんな毎日を過ごしているの?」「なにが好き?」「おしゃれの参考にしているファッションアイコンは?」など、気になるアレコレをisutaエディターがインタビュー形式で紐解いていく、「 センスフルな憧れちゃん 」。第64回目の“憧れちゃん”は、美容室のレセプションを務めながら、「PEACH JOHN(ピーチジョン)」の姉妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN(ガールズ バイ ピーチジョン)」のPRメンバーとして活動するsenaさん。

スタイルをよく見せるためのコツや最近買ったお気に入りのもの、ついつい集めてしまうアイテムなどを、isutaエディター・yuiが根掘り葉掘り聞いちゃいました。憧れちゃん vol. 64:下着ブランドのPRメンバー・senaさんsenaさんってどんな人?大学生の頃にサロンモデルをしていたことから“美容室”という場所が好きになり、卒業後は東京・青山を拠点にサロンを展開する「美容室カキモトアームズ」へ就職。現在、同サロンのレセプションとして勤めている。また、「GiRLS by PEACH JOHN」のPRクラブ『GiRLISTA(ガーリスタ)』にも所属。Instagramでは商品の魅力だけなく、おしゃれなライフスタイルなども発信し、注目を集めている存在。Instagram(@sena.smmt)GiRLISTAになろうと思ったきっかけyui:「GiRLS by PEACH JOHN」にPRクラブがあるのは知らなかったです!どうして“GiRLISTA”として活動しようと思ったのでしょう。sena:もともと「PEACH JOHN」を愛用していたのですが、Instagramで「GiRLS by PEACH JOHN」の投稿が流れてきて、こんなかわいい姉妹ブランドがあるんだ!と思い興味が湧いたのがきっかけです。その頃、偶然GiRLISTAのメンバーを募集していたのですぐに応募をして、ありがたいことに採用していただき今に至ります。GiRLISTAイチオシのアイテムは?yui:GiRLISTAがおすすめする、「GiRLS by PEACH JOHN」のアイテムが知りたいです。sena:「もりこれストレッチレースブラセット」と「Heart pattern camisole set up」です!「もりこれストレッチレースブラセット」は、名前の通り盛れるのにアンダーがキツくなく、着心地のいいところが魅力。レースの感じや色味も気に入っています。かわいいカラーが展開されているので、ぜひチェックして欲しいです!sena:「Heart pattern camisole set up」は、控えめなハート柄がかわいすぎて、着ているだけでテンション上がります!キャミはカップ付きだから、これからの季節はお出かけ用としても活躍しそう。シルエットをきれいに見せる方法yui:アンダーウェアのPR担当として、日頃から見せ方を工夫されていると思います。コーデを組む時に、シルエットをきれいに見せるコツはありますか?sena:私は身長があまり高くないので、バランスよく組み合わせることをいつも意識しています!お洋服がかわいくても、バランスが悪いとかわいさが半減してしまうため、メインにするアイテムを決めてそこからバランスを取っていくようにしていますね。sena:例えば、胸元が出るトップスの時にはネックレスを付けて、貧相に見えないように。反対に首元が詰まったトップスの時は、1枚で着ると顔だけが浮いて見えやすいので、レイヤードで着るようにする…とか。sena:あと骨格ウェーブなので、上にボリュームがある時には、ロングブーツやミニスカートを合わせたり、下にボリュームがある時には、タンクトップやタイトなTシャツを合わせたりと、上下どちらかをスラッと見せるようにするのが鉄則です!最近ゲットしたオキニアイテムyui:最近購入したお気に入りアイテムは何でしょうか。sena:古着屋さんで見つけた「COMME des GARÇONS(コムデギャルソン)」のカットソーです。フロント全面にプリントされたリボン柄が、とてもかわいくてお気に入り!sena:もともと狙っていたけど買えず仕舞いだったため、フラッと入ったお店で見つけた時は運命を感じました(笑)sena:また「beautiful people(ビューティフルピープル)」のハンドバッグも、どタイプの色味に一目惚れして即購入。リバーシブルで使えたり、ショルダーバッグとしても使えたりと、すごく便利なので使用頻度高めです!sena:こちらは「PEACH JOHN」のPRでいただいたものですが、なくなったら自分でも買いたいくらい大好きなスクラブです。とにかく香りと保湿力が最高。パッケージがかわいいだけでなく、スクラブもピンク色なので使うたびにテンションが上がりますよ。つい集めてしまうツボなものって?yui:senaさんがついつい集めてしまう、ツボなアイテムはありますか?sena:食器やフラワーベースを集めるのが好きで、ヴィンテージ類や少し変わったものに惹かれます!新しいコレクションを探す時は、Instagramやネットでいいなと思うものをチェックして、その店舗に実際に足を運ぶのがマイルール。直接自分の目で見てからじゃないと、なかなか購入できないタイプなんです…(笑)sena:最近だと、「ALL GOOD FLOWERS(オール・グッド・フラワーズ)」で、ヴィンテージのフラワーベースをゲットしました。一目見た瞬間にビビッときて、2点まとめ買いしちゃいました!おしゃれグルメを楽しむならここyui:senaさんのInstagramを拝見して、グルメな印象も受けました。都内でおすすめのカフェやレストランを教えてください!sena:カフェだと、六本木にある「Common(コモン)」は、デザートが少し変わっていて好き。sena:メニューが美味しいのはもちろんですが、なによりお店の雰囲気が最高なんです!絶対に映えると思うので、ぜひ行ってみてほしい…。sena:レストランだと、南青山にある「L'AS(ラス)」というフレンチレストランがおすすめ。シーズンごとにコースメニューが変わるから、何度通っても飽きないです。ペアリングワインをつけたり、バースデープレートを出してもらうこともできるので、特別な日に行くのもアリですよ。sena:代表メニューの「フォアグラのクリースピーサンド」は、必ず食べてほしいです!今後叶えたい夢yui:最後に、senaさんがこれから叶えたい夢を聞かせてください。sena:まだ行ったことのない国にたくさん行きたいです!目標は、世界中の国を全制覇することですね。sena:いま気になっているのは、オーストラリアの自然がいっぱいの地域。きれいな海や植物などに癒されながら過ごしたいです。お金が貯まったらヨーロッパにも行きたいな。



美容室のレセプションをしながら、「GiRLS by PEACH JOHN」のPRメンバーとしても活動しているとのことで、取材前から気になる存在だったsenaさん。興味が湧いたからすぐGiRLISTAに応募したというお話や、気になる商品があれば実際に店舗へ見に行く、世界中の国を制覇したいといったお話から、すごく行動力のある方なのだろうなという印象を受けました。いろいろな国を満喫しているお写真が投稿される日を楽しみにしています!

