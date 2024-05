“tripleSの完全体”ASSEMBLE24、タイトル曲「Girls Never Die」MV公開…24人の圧倒的なパフォーマンス

tripleSの完全体であるASSEMBLE24がついにデビューした。8日午後6時、ASSEMBLE24が1stフルアルバム「ASSEMBLE24」をリリースし、タイトル曲「Girls Never Die」のミュージックビデオを公開した。同アルバムにはタイトル曲「Girls Never Die」を含む計10曲の多彩な楽曲が収録された。タイトル曲「Girls Never Die」は彼女たちにとって深い意味を持つ。全世界のWAV(tripleSのファン)が参加したGrand Gravity(ファン投票)を通じて、タイトル曲に選ばれたためだ。

同楽曲は、タイトルからも分かるように苦難と困難の中でも崩れない少女たちの意志を表現している。ファンたちが直接選んだタイトル曲らしく、すでに準備時期からファンたちの反響を得た。ミュージックビデオでは、24人の圧倒的なパフォーマンスで“これまで世界にいなかったアイドル”の魅力をアピールした。トリプルエスは昨年「2023 MAMA AWARDS」で女新人賞を抱くことはもちろん、「31周年ハンターミュージックアワード2023」でも最高の新人席に上がり、全世界ファンの熱い愛を立証した。彼らは初の完全体正規アルバム「ASSEMBLE24」で新人を越えてグローバル大勢として位置づけるだろう覚悟だ。ASSEMBLE24の1stフルアルバム「ASSEMBLE24」は8日午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされた。