HKT48¤Î7´üÀ¸16¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡ºÇÇ¯¾¯12ºÐ¡¦¸âÍ¥ºÚ¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë²Î¾§ÎÏ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¶ÃÃ²
¡¡Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£Ë£Ô£´£¸¡×¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ì£É£Î£Å¡¡£Ã£Õ£Â£Å¡¡£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¤Ç¡Ö½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È£²£°£²£´¡Á¥Û¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡Á¡×Ìë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë£·´üÀ¸£±£¶¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¶¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£±£´¡¦£´ºÐ¡££±£²ºÐ¡¦Ãæ³Ø£±Ç¯À¸¤Î¸âÍ¥ºÚ¡Ê¤¯¤ì¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£·´üÀ¸¤À¡£¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¤Î½ÆÃÆ¡×¤ò½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·¯¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤ä¤±¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢£±¿Í¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£¸â¤Ï¡Ö²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤Î¸å¤Î£Í£Ã¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Ëý¤ÎÈþÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡¹¾±ºÍ¥¹á¡Ê¤¨¤¦¤é¡¦¤æ¤¦¤«¡á£±£³¡Ë¤Ï¡Ö²¿»ö¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½é¡¹¤·¤¯Àë¸À¡£逈ÀîÆáÃÒ¡Ê¤Ä¤ë¤«¤ï¡¦¤Ê¤Á¡á£±£³¡Ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢ÃæÌîÆî¼Â¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ß¤Ê¤ß¡á£±£µ¡Ë¤Ï¡ÖÌîµåÂç¹¥¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»³ÀîËüÎ¤°¦¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï¡¦¤Þ¤ê¤¢¡á£±£¸¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê£·´üÀ¸¡ËºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢Î¶Æ¬åº²»¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Í¡á£±£³¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë½Å¤Í¤Æ¡ÖÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤¾¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë£·´üÀ¸¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à£Ë¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾²¬¤Ï¤Ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú°Ê²¼¡¢Ì¾Á°¡áÇ¯Îð¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡Û
¡¡ÀÄÌÚÆüºÚ»Ò¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤Ò¤Ê¤³¡á£±£µ¡¢ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¡ÀÐ°æºÌ²»¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤¢¤ä¤Í¡á£±£·¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡ÀÐÀîÊâ¼ÂÍ¥¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤¢¤ß¤æ¡á£±£²¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡
¡¡ÃöÅçè½Îè°¡¡Ê¤¤¤¸¤Þ¡¦¤ê¤ê¤¢¡á£±£³¡¢Ä¹ºê¸©¡Ë
¡¡¹¾±ºÍ¥¹á¡Ê¤¨¤¦¤é¡¦¤æ¤¦¤«¡á£±£³¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡ÊÒÊ¿¼ÓÎï¡Ê¤«¤¿¤Ò¤é¡¦¤µ¤é¡á£±£µ¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡¡¸âÍ¥ºÚ¡Ê¤¯¤ì¡¦¤æ¤¦¤Ê¡á£±£²¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡ÄéÉö²Æ¡Ê¤Ä¤Ä¤ß¡¦¤Õ¤¦¤«¡á£±£·¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡逈ÀîÆáÃÒ¡Ê¤Ä¤ë¤«¤ï¡¦¤Ê¤Á¡á£±£³¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡ÃæÌîÆî¼Â¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ß¤Ê¤ß¡á£±£µ¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡Ä¹Ìî¤é¤é¡Ê¤Ê¤¬¤Î¡¦¤é¤é¡á£±£³¡¢Ä¹ºê¸©¡Ë
¡¡¾¾±ÊÍªÎÉ¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¡¦¤æ¤¤¡á£±£´¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡¾¾ËÜçõ²Ö¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤â¤«¡á£±£µ¡¢·§ËÜ¸©¡Ë
¡¡»³ÀîËüÎ¤°¦¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï¡¦¤Þ¤ê¤¢¡á£±£¸¡¢Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡µÈÅÄ¤á¤¤¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤á¤¤¡á£±£µ¡¢»³¸ý¸©¡Ë
¡¡Î¶Æ¬åº²»¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Í¡á£±£³¡¢Ä¹ºê¸©¡Ë