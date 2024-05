カシオ計算機は、イルカやクジラの生態に関する調査と研究、教育活動を行う「一般社団法人ICERC Japan(アイサーチ・ジャパン)」とのコラボレーションが30周年を迎えるにあたり、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”の記念モデル「GMD−W5601K/GW−8201K/GW−6904K」を6月14日に発売する。

「Love The Sea And The Earth」というテーマの下、“G−SHOCK”はさまざまな環境団体とのコラボレーションを通じて、自然の素晴らしさを伝えてきた。1994年から始まった「ICERC Japan」とのコラボレーションモデルは、長年「イルクジ」の愛称で親しまれており、多くの“G−SHOCK”ファンに環境保護の大切さを認知してもらっている。



左から:GMD-W5601K、GW-8201K、GW-6904K

今回案内する「GMD−W5601K/GW−8201K/GW−6904K」は、「ICERC Japan」へのサポート開始から30周年に因み、クジラ愛好家として知られるホエールアーティストの「あらたひとむ」氏が描き下ろした30頭のイルカまたはクジラのイラストを散りばめた記念モデルとなっている。



バックライト点灯時(左から:GMD-W5601K、GW-8201K、GW-6904K)

バンドには、「ICERC Japan」のロゴとイルカまたはクジラのイラストをプリントした。バックライト点灯時にも液晶にイルカ(GMD−W5601K)やクジラ(GW−8201K/GW−6904K)のイラストが浮かび上がる。ボディには、夏らしい爽やかなホワイトを採用した。随所にあしらったゴールドのアクセントカラーや、裏蓋に刻印した「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークなど、記念モデルにふさわしい特別感を演出している。

もちろん環境に配慮したモデルとして、太陽光や蛍光灯の光で発電するタフソーラーを搭載したほか、ベゼルとバンドに再生可能な有機性資源を含むバイオマスプラスチックを採用した。パッケージには再生紙を使用した専用ボックスと綿100%の巾着袋を使用している。

[小売価格]

GMD−W5601K:2万6950円

GW−8201K:7万9200円

GW−6904K:2万9150円

(すべて税込)

[発売日]6月14日(金)

カシオ計算機=https://www.casio.com/jp