´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¡¡ÖÆ°ÊªËÜÇ½¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¡×Ì¼¤Î¾Íè¤Î´õË¾¤Ï¡Ä
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê£´£±¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£±£¶²ó¡¡¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡¡£²£°£²£´¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Þ¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡×¤¬¼çºÅ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¤Ï¡¢º£²ó¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë£µÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´Ý»³¤Ï¡¢¥ä¥®¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀÄ¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯£²·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é°ì²ó¤â¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É³èÈ¯¡×¤È¤Þ¤ÊÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¥ß¥º¥ª¥ª¥È¥«¥²¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³Â¤¬Â®¤¯¤ÆÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬¤½¤Î¥ß¥º¥ª¥ª¥È¥«¥²¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Â®¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ÇØÃæ¤¬¡Ê¥ß¥º¥ª¥ª¥È¥«¥²¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà·ËÎ¤ÆàÀáá¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤µ¡×¤È¤½¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÌ¼¤¬¡Ë¤Ê¤ó¤«Æ°ÊªËÜÇ½¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÆ°Êª·Ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÆ°Êª¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«»ô°é°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎàËÜ¶Èá¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥¤¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÅú¤¨¤¿¡£