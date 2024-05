サムスンの次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold 6」のパーツとされる画像を、リークアカウントのICE UNIVERSEが投稿しています。

サムスンの折りたたみスマホのなかでも、横折りタイプに相当する「Galaxy Z Fold」シリーズ。次期モデルのGalaxy Z Fold 6に関しては、「内側ディスプレイの幅が広くなる」「Galaxy S24 Ultraのようなデザインになる」などの情報が伝えられています。また、プレミアムモデルの「Galaxy Z Fold 6 Ultra」が登場する可能性も高いようです。

The Galaxy Z Fold6's external screen width is 60.2mm, while the Fold5's external screen width is 57.4mm. Therefore, you can get a wider external screen, which is beneficial to the experience, but not too wide. pic.twitter.com/j2eLPJELx4

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 7, 2024