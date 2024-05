tofubeatsとAile The Shotaのコラボレーション楽曲「Thrilling Moves feat. Aile The Shota (Blended by tofubeats)」が、本日5月9日に配信リリースされた。

同楽曲は、バカルディとtofubeatsによるプロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の2024年第1弾楽曲。自分らしく1歩を踏み出す後押しになるような、気持ちが前向きになる1曲に仕上がっているという。

また、『音楽蒸溜所』の世界と『バカルディハイボール』のドリンク飲用体験が同時に楽しめるポップアップストア『BACARDI SOUND DISTILLERY HOUSE』が、ZeroBase渋谷にて期間限定でオープン。オープン初日となる明日5月10日には、招待者限定ライブとしてtofubeatsによるDJイベントが開催される。Aile The Shotaもゲスト出演し、新曲「Thrilling Moves」を披露するとのこと。

さらに、ポップアップストアへ来場した先着500名に、BACARDI×Aile The Shotaコラボデザインの限定コースターがプレゼントされる。

なお、バカルディがスポンサーを務めるFMラジオ番組内では、楽曲制作のコメントや完成後の対談がオンエアされる。

