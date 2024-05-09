欧州株 英ＦＴ指数は上げを消す、米株先物引き続き軟調 欧州株 英ＦＴ指数は上げを消す、米株先物引き続き軟調

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欧州株 英ＦＴ指数は上げを消す、米株先物引き続き軟調

東京時間17:21現在

英ＦＴＳＥ100 8355.40（+1.35 +0.02%）

独ＤＡＸ 18547.12（+48.74 +0.26%）

仏ＣＡＣ40 8123.07（-8.34 -0.10%）

スイスＳＭＩ 11602.21（休場）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間17:21現在

ダウ平均先物JUN 24月限 39140.00（-55.00 -0.14%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5203.50（-9.25 -0.18%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18138.75（-47.75 -0.26%）



※米株先物がやや下げ幅を拡大するなかで、英ＦＴ指数は序盤の小幅高を解消している。指数構成銘柄の騰落数も上げ53、下げ43、変わらず４と拮抗している。英金融政策委員会の発表を控えて、やや調整圧力が入っているもよう。

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