欧州株　英ＦＴ指数は上げを消す、米株先物引き続き軟調
東京時間17:21現在
英ＦＴＳＥ100　 8355.40（+1.35　+0.02%）
独ＤＡＸ　　18547.12（+48.74　+0.26%）
仏ＣＡＣ40　 8123.07（-8.34　-0.10%）
スイスＳＭＩ　 11602.21（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:21現在
ダウ平均先物JUN 24月限　39140.00（-55.00　-0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限　5203.50（-9.25　-0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限　18138.75（-47.75　-0.26%）

※米株先物がやや下げ幅を拡大するなかで、英ＦＴ指数は序盤の小幅高を解消している。指数構成銘柄の騰落数も上げ53、下げ43、変わらず４と拮抗している。英金融政策委員会の発表を控えて、やや調整圧力が入っているもよう。