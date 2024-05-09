BABYMONSTER日本初ファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』が両日完売
■地上波番組や音楽フェスティバルなど多数の日本活動も予告！
BABYMONSTERが5月11・12日に開催する日本初ファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』が全席完売。日本国内での高い人気を証明した。
さらに、BABYMONSTERはこの勢いそのままに、地上波の複数番組への出演、日本最大の音楽フェスティバルなどの出演を予定している。
韓国デビューから40日あまりにもかかわらず、日本公演を両日ソールドアウトさせた彼女たちは、東京を皮切りにジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクなどアジアファンミーティングツアーをまわり、グローバルな活動に乗り出す。
BABYMONSTERは1stミニアルバム『BABYMONS7ER』が世界中の音楽市場をはじめ、日本でも好評を博し、iTunes日本チャートのK-POPトップ、K-POPアルバムチャートなどで1位を獲得。さらにオリコン週間総合アルバムチャートやBillboard JAPANのホットアルバムやダウンロードアルバムチャートでも上位圏に入り込んでいる。さらにタイトル曲「SHEESH」はMVがYouTube2億再生を突破し、リリースから1ヵ月を超えても、なお快進撃を続けている。
また現在、ファンミーティング開催に向けて日本で初開催となるPOP-UP STOREやアルバムの日本限定特典付輸入盤などが展開されている。詳細はオフィシャルサイトでチェックしよう。
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イベント情報
『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』
05/11（土）東京・有明アリーナ
05/12（日）東京・有明アリーナ
イベント詳細はこちら
https://yg-babymonster-official.jp/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/
https://yg-babymonster-official.jp/