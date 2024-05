【モデルプレス=2024/05/09】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.3にはジュニョク(JUNHYEOK/22)が登場。

◆“ジュニョクが予想”ファンお気に入りの曲は?

◆ジュニョク、グループ内では“ペット”の存在?

◆ジュニョク、好きな日本アニメは?

◆ジュニョクの夢を叶える秘訣

◆ジュニョク(JUNHYEOK)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で注目してほしいご自身のポイントを教えてください。ジュニョク:(以降全て日本語)サビのパートと最後のロビン(ROBIN)のダンスブレイクが注目ポイントだと思います。― アルバムで特にお気に入りの曲は?ジュニョク:「Love, Love, Love Love Love!」は多分ファンのみなさんが一番好きな曲だと予想しています。― ではジュニョクさんのお気に入りの曲も「Love, Love, Love Love Love!」?ジュニョク:いえ、僕は「Happy &」です(笑)。― ジュニョクさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーをそれぞれ教えてください。ジュニョク:(兄は)いません!…カズタ(KAZUTA)さんです(笑)。しっかりしていますが、冗談やギャグを言うこともあってお兄さんみたいな感じがします。弟は、ロレンス(LAURENCE)とロビン(ROBIN)が本当に可愛くてまさに(“弟的”メンバー)です。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?ジュニョク:なにかな…。人間じゃない…多分ペットの感じです(笑)― どちらかというと甘えるタイプ?ジュニョク:どうだろう…僕はグループの中でも中間だと思います。― ちなみに、日本語がとても上手ですが普段から勉強されているのですか?ジュニョク:いえ、まだまだです。日本のアニメが大好きなので理解はできますが、言葉は全然できないです。― 好きなアニメは?ジュニョク:いっぱいありますが「進撃の巨人」「僕のヒーローアカデミア」「スライムが転生した」…色々観ます!― デビューという一つの大きな夢を叶えたジュニョクさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ジュニョク:ないと思います。でも方法は努力だけだと思います。― ご自身の中で一番努力して叶えた夢はありますか?ジュニョク:アイドルになったことです。テコンドーなどもやっていましたが、アイドルの道に進むために全部捨ててきました。― 気持ちが沈んでしまったときの乗り越え方やストレス解消法を教えてください。ジュニョク:僕はゲームでストレスを発散します。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:韓国生年月日:2001年12月26日ポジション:サブボーカル、リードダンサー身長:173cm趣味:音楽鑑賞、踊ること特技:腹話術、口笛n.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMO(ファンネーム)が楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】