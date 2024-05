長崎・ハウステンボスでは、西日本最大級22,000発の花火が打ち上がる「九州一 大花火まつり」を、2024年11月16日(土)に開催!

ハウステンボス「九州一 大花火まつり」

開催日:2024年11月16日(土)

長崎・ハウステンボスでは、西日本最大級となる、22,000発の花火が打ち上がる「九州一 大花火まつり」を2024年11月16日(土)に開催!

観覧席から見る臨場感と圧倒的スケール、音楽と花火のクオリティ高いシンクロが特徴のハウステンボスの花火イベント。

年間を通して様々な季節の花火があがる中でも、「九州一 大花火まつり」は一番の打ち上げ総数を誇り、西日本最大級の22,000発が夜空を彩ります。

世界最高峰を誇る日本の有名花火師が思いを込めた一尺玉競演会の開催や、5分間で一気に5,000発の花火が打ち上がる大スターマインなど、色鮮やかな花火が冬空に美しく咲き誇ります。

また、大迫力の花火を間近で楽しめる花火特別観覧席チケットや、帰りの心配がいらずゆっくり満喫することができる場内直営ホテルの宿泊プランの事前販売も実施。

大切な方と一生の思い出となるハウステンボスならではの大迫力の花火観覧を楽しめます。

花火特別観覧席チケット

事前販売開始日:2024年5月15日(水)12:00〜

パノラマビュー会場:VIP席 50,000円、カメラ席 15,000円、SS席 10,000円、S席 6,000円、A席 3,000円マリンフロント会場:VIP席 60,000円、カメラ席 18,000円、エキサイティング席 18,000円、SS席 12,000円、アリーナ席 7,000円、A席 4,000円

花火特別観覧席チケット・宿泊プランの事前販売が、2024年5月15日(水)12:00より販売スタート!

「パノラマビュー会場」は開放感溢れる絶好のロケーションで、大パノラマの花火を堪能できます。

また、オーシャンビューの「マリンフロント会場」には、まるで花火が頭上で打ち上がるかのようなベストスポット「エキサイティング席」を新設。

シーンに合わせて選べる2種類の特別観覧席会場が用意されています。

また、最後まで花火を満喫したい方には場内直営ホテルへの宿泊がおすすめです。

西日本最大級の22,000発がハウステンボス全体を包み込む、一夜限りの打ち上げイベント。

ハウステンボスのイベント「九州一 大花火まつり」は、2024年11月16日(土)に開催です。

