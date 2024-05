任天堂が9日、主力ハード「Nintendo Switch」でのX(旧Twitter)連携機能および、「フレンドおすすめ機能」のSNS連携終了を発表した。公式ホームページで公表され、連携終了日時は「2024年6月11日(火)午前9時」とした。 同社は7日に、スイッチに代わる後継機を今期(2025年3月期)中に発表する方針を示している。



本機能は主に、スイッチで撮影したゲーム画面などを他のSNSで写真や動画という形で共有できるというもの。ユーザーからこの機能は好評を得ていたようで、Xでは「Switch」「スクショ投稿」などでトレンド入り。「たくさん利用してたからショックが大きい…」「連携機能消滅は大打撃だと思う」「連携機能消えたら、スクショの行き場がなくなってしまう」と悲しむ声が多くあがった。



Xとゲーム関連の連携機能は次々と廃止が続いており、ソニーの「PlayStation」系列では2023年10月に、マイクロソフトの「X box」は24年4月に連携が終了している。



今回の任天堂の発表に際して、X公式でも「Our partnership with Nintendo remains strong, and we are working together to ensure a smooth transition for all users. We will continue collaborating with partners to bring new and exciting experiences to our global gaming community.(当社と任天堂のパートナーシップは引き続き強固であり、すべてのユーザーにとってスムーズな移行が実現するよう協力して取り組んでいます。今後もパートナーと協力し、世界中のゲーム コミュニティに新しくエキサイティングな体験を提供していきます)」と反応。協力関係であることを強調している。



