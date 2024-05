4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大が7日、都内で行われた舞台『Change the World』(6月8日〜16日上演、東京・サンシャイン劇場)の取材会に参加し、同作への思いを明かした。本作は、秦建日子氏が2023年に発表した小説「Change the World」を原作に、秦氏自ら脚本を書き下ろし、舞台化する社会派ミステリ。『サイレント・トーキョー』のタイトルで映画化された秦氏の小説「And so this is Xmas」の続編で、作中では「And so this is Xmas」で描かれた世界から2年後の東京が描かれる。渋谷で起きた爆弾テロ事件から2年後、錦糸町で新たな事件が起こる。渋谷テロ事件解決の立役者となった刑事の世田志乃夫(松岡充)は、その事件を追うことになる。

辰巳が演じるのは、世田の元相棒・泉大輝。映画『サイレント・トーキョー』では、同役を勝地涼が演じていたが、辰巳は「個人的な話ですが、仲良くさせてもらっている勝地涼くんが演じていたということで、勝手にライバル視してます」と冗談ぽく対抗心も口に。そして、けいこ開始からの数日について「たくさんの刺激をいただきながら芝居ができている」と出来に胸を張り、「泉大輝を演じるのではなく、泉大輝として生きる時間を精いっぱい楽しみたい」と意気込んだ。初めて脚本を読んだ際には「まずすごく面白いミステリを読んだ感覚」だったとしつつも、「その後すぐにどうやって舞台にするんだろうかと思いました(笑)。この映画のようなスピード感、そして登場人物の多さをどう表現するのか…」とまったく予想がつかなかったという。けいこをスタートさせた現在も、出演キャスト全員がそれぞれに試行錯誤をしている最中だと言いながら、「演劇は一度として同じものができないものだと思っています。だからこそ、劇場で感じてもらえるものがたくさんある作品だとも思います」とし、「この『Change the World』というタイトルが、見終わったみなさんにのしかかってくるはず」と予言しながら「登場人物みんながアツい思いを持ってステージに立ちますので、ぜひ劇場で一緒に事件を解決していただけたら」と呼びかけた。