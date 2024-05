7月27日(土)から28日(日)にかけて、お台場XD特設会場にて、音楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)が開催される。国内外から選りすぐったトップアーティストが一堂に会し、オーディエンスに次世代の音楽体験を届けることを目指しており、観客動員は3万人を予定。それに先駆けて5月8日(水)、渋谷ストリームホールにて「XD World Music Festival presented by Yogibo」の開催発表会が行われた。

開催発表会には、出演が決まったアーティストの中からELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、DJ SHUZO、 Aile The Shota、Mnetのダンスサバイバル番組「STREET WOMAN FIGHTER 2」で話題を集めたTSUBAKILLからSAYAKA、MIKI、YUMERI、Renaが登場。XDの意気込みや、フェスの楽しみ方、見どころなどを語った。司会からXDのオファーが来た時の心境を聞かれたELLYは「『World Music Festival』と銘打って、日本勢だけではなく、韓国からもアーティストが参加する」と説明し、続けて「まだ発表されていませんが、ビッグなアーティストも出演するんですよ。そこに出演者としていられることが嬉しい」と口にした。海外に行くことが多いというDJ SHUZOは「いろんな文化を肌で感じることが多い」として、「好きなアーティストを目掛けて来るっていうのも大事だと思うんですけど、まず日本のカルチャーを大切にして、世界の人から愛される場所にできたらいいなと思っています」と答えた。Aile The Shotaは「日本で国内外のアーティストを揃えて新たなフェーズが始まるということ自体に、すごくテンションが上がる」と気合い十分。そして「ラインナップを見て、すごく仲良くなりたかった人であるとか、僕個人的にファンだった韓国のアーティストたちの中でAile The Shotaとしてライブができるのはすごく嬉しかったですし、新たなムーブメントがここから始まり、このフェスが大きくなる予感が既にしています」と意気込んだ。韓国を中心に番組出演などで活躍するダンスチーム・TSUBAKILLのMIKIは「日本の大きいフェスに出れるのが嬉しかったです」と歓喜。さらに「韓国と日本の架け橋に私たちがなれたらいいなと思っています」と標榜した。個人的にフェスでの思い出に残っているエピソードを聞かれると、ELLYは「全て思い出に残っているんで難しい」と思案。三代目 J SOUL BROTHERSのライブの出来事として「バラードの曲で岩ちゃん(岩田剛典)がおならをした事ぐらいかな(笑)」と意外な暴露。「岩ちゃんも屁するんだぞってびっくりした人もいるかもですが」回答し、司会から「人間らしいですね」とフォローが入り、会場に笑いを誘った。音楽やパフォーマンスだけでなく、輝くダイヤモンドの歯も見所になりそうだ。