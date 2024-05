約10cmの愛らしい2頭身ビニールフィギュア「Funko Pop!(ファンコ・ポップ)」が様々な有名映画の世界で暴れまわるゲーム『Funko Fusion』が、PC(Steam)、PlayStation 4・5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch向けで9月13日に全世界同時発売となる。

発売に先駆け、YouTubeにてプレイ動画が公開中だ。

Funko Fusion - Official Reveal Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=UsgMx0J3QxQ



動画では、実写のようにリアルな世界の中を可愛らしいファンコ・ポップが暴れまくる、どこかシュールな映像が展開している。サメやゾンビ、恐竜などもディフォルメされているが、それらがファンコ・ポップたちを襲って血のようなものが飛び散るなどブラックユーモアも満載だ。

開発を手掛ける10:10 Gamesは、ワーナー ブラザーズ ゲームの子会社である英国のTT Gamesを創業したジョン・バートンと、レゴシリーズなどを手掛けた開発者チームによって共同設立された新しいゲームスタジオとのこと。今作『Funko Fusion』がデビュータイトルになるという。

収録される映画の世界は、『ジュラシックワールド』、『ジョーズ』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『遊星からの物体X』、『ショーン・オブ・ザ・デッド』、『チャッキー』など多数。加えて、『ギャラクティカ』、『アンブレラ・アカデミー』、『マスターズ・オブ・ユニバース』といったテレビシリーズの世界も登場するそう。

なお、事前予約者には『ウォーキング・デッド』パックの特典も。こちらのパックには追加プレイヤーとして特別な衣装を着たリック・グライムスとミショーン・ホーソーンが収録されているようだ。

Battlestar Galactica, Child’s Play 2, The Thing, Jaws (C) 2024 Universal City Studios LLC. Jurassic World Franchise (C) 2024 Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment Inc. The Umbrella Academy (C) 2024 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved. Masters of the Universe(TM) and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. (C) 2024 Mattel. Under License to Classic Media. [1] [F(2]

THE WALKING DEAD and any related images are registered or otherwise protected trademarks of Robert Kirkman, LLC. Based on the comic book The Walking Dead by Robert Kirkman, Tony Moore and Charlie Adlard. INVINCIBLE and any related images are registered or otherwise protected trademarks of Robert Kirkman, LLC. Based on the comic book Invincible by Robert Kirkman, Cory Walker and Ryan Ottley. All Rights Reserved.

※記事中の画像は公式サイトのスクリーンショットギャラリーにあるものを使用しています

https://www.funkofusion.com/

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)