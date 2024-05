NCT WISH初のファンミーティング、韓国から生中継決定

■5月26日19時からの『NCT WISH:SCHOOL of WISH』公演がKNTVで生中継

NCT WISHにとって初のファンミーティング『NCT WISH:SCHOOL of WISH』の模様が、5月26日に韓国からKNTV/KNTV801にて生中継されることが決定した。

NCT WISHデビュー後初となるファンミーティング『NCT WISH:SCHOOL of WISH』では、NCT WISHのメンバーが韓国各地を訪ねファンとときめく時間を過ごし、大切な思い出を作る予定。5月25日・26日の2日間、ソウル名画(ミョンファ)ライブホールで行われる公演は早くもソールドアウトとなり、5月24日の追加公演も決定している。

なおKNTVでは、5月26日19時からの公演を生中継で放送予定だ。

2月21、22日に東京ドームで開催された『SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO』で華麗にステージデビューを果たし、3月に韓国でリリースしたデビューシングル「WISH」が音楽番組や配信チャートで1位を獲得。“2024年最高のルーキー”と称され、さらなる進化が期待されるNCT WISHの素顔に会える貴重な初ファンミーティングをお見逃しなく。

番組情報

KNTV『NCT WISH:SCHOOL of WISH』

05/26(日)19:00~韓国から生中継

出演:NCT WISH

※日本語字幕なし

