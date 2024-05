『SEVENTEEN CAFE 2024』が、東京・大阪で期間限定オープン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『SEVENTEEN CAFE 2024』限定アイテムや特典も登場!

『SEVENTEEN CAFE 2024』が、5月23日より東京にて、5月30日より大阪にて、順次、期間限定でオープンする。

SEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』の発売を記念し、そのコンセプトをイメージしたメニューやオリジナルアイテムが楽しめるスペシャルなテーマカフェを企画。

フードは、色とりどりのトッピングをのせた黒いパスタ、カラフルな具材を合わせて食べるチキンオーバーライス、ミートボールのトルティーヤなど、まぜたりはさんだりしてひとつにして楽しめるメニューが提供される。

その他、アルバムジャケットをイメージしたワッフル、ピンクとブルーのトッピングのパンケーキなど、カラフルなメニューを用意。また、『SEVENTEEN CAFE 2024』限定アイテムや特典なども登場する。

詳細は『SEVENTEEN CAFE 2024』公式サイトをチェックしよう。

【特典】

※画像はイメージ

■事前予約者限定CAFE利用特典

事前予約を利用しメニューを注文した人に「チケットカード(ランダム13種)+マルチケース(ランダム4種)」を1つずつプレゼント。

■ドリンク注文特典

ドリンクメニューを注文した人に希望メンバーの「オリジナルクリアコースター(全13種)」を1品につき1枚プレゼント。

※コーラ/ジンジャーエール/オレンジは配布対象外。

【メニュー】

※画像はイメージ

※FOOD・DESSERT: 1品注文につき1枚、希望するメンバーのメッセージカードをプレゼント。

■FOOD

◇Tomato Pasta

黒いパスタに、竹炭を使用した黒いトマトソースを和えている。色とりどりのトッピングと一緒に。

◇Chicken Over Rice

カラフルな具材を合わせた、チキンオーバーライス。ケチャップとサワークリームオニオンソース、2種のソースがポイント。

◇Meatball Tortilla

ミートボールのトルティーヤ。色鮮やかな野菜やチーズソースをSEVENTEENカフェの思い出と一緒に包み込んで。

■DESSERT

◇Waffle

アルバムジャケットをイメージしたワッフル。チョコアイスやクリーム、フルーツと一緒に。

◇Pancake

ストロベリーとブルーのホイップクリームのパンケーキ。カラフルなトッピングと一緒に。

◇Flower Jelly Plate

ミルクプリンにレモン風味のゼリーがのった爽やかなパフェ。まわりのフルーツやアイスを混ぜてひとつにして。

■DRINK

◇Pink Water

優しい甘さの、桃風味ドリンク。苺とチェリーのトッピングを添えて。

◇Blue Soda

爽やかなラムネ風味のソーダ。涼しげなブルーゼリーと一緒に。

◇White Float

さっぱりとした梨風味のソーダ。レモンシャーベットがアクセント。

<サイドドリンク>

・コーヒー (Ice/Hot)

・ティー(Ice/Hot)

カフェメニューとして、シンプルなコーヒーとティーを提供。

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

※コーラ/ジンジャーエール/オレンジはコースター配布対象外。

※ワンオーダー対象外。

【カフェオリジナルアイテム】

※画像はイメージ

◇缶バッジ(ランダム13種)

◇ポストカード2枚セット(全13種)

◇アクリルスタンド(ランダム13種)

◇アクリルキーホルダー(ランダム13種)

◇フォトパネル

◇マグカップ ※6月1日より販売予定

◇巾着 ※6月1日より販売予定

イベント情報

『SEVENTEEN CAFE 2024』

05/23(木)~07/21(日) 東京・BOX cafe&space 表参道店

05/30(木)~07/07(日)大阪・BOX cafe&space 天王寺MIO店

リリース情報

2024.04.30 ON SALE

ALBUM『17 IS RIGHT HERE』

『SEVENTEEN CAFE 2024』公式サイト

https://seventeen17-cafe.jp/

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/