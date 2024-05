【40代ネイル事情】忙しい時こそ指先を彩る。夏を先取るカラー＆ソックス×ネイルに注目

【KATE】ソックス×ネイルで足先まで抜かりないおしゃれを

毎日忙しい日々を過ごしていると、どうしてもコーデに代わり映えがなかったり、表情がお疲れ気味に。そんな時こそ、色鮮やかに指先を彩りましょう。そこで今回は、40代大人世代におすすめの最旬ネイルアイテムを紹介します。足のつま先を出すこれからの季節はペディキュアも忘れてはいけないポイント。より冒険しやすい足元には、ファッション効果も期待できる「KATE(ケイト)」の“SOCKS×NAILコレクション”に注目です。

【アディクション】ガラスのようなクリアなツヤ、速乾、ロングラスティングで大人世代にピッタリな新作ネイル

▲ケイト「SOCKS×NAILコレクション」 全3種<左から01(テクニカルメッシュソックス ブラックボーダー、ネイルエナメルカラーS EX-1 Like a rouge)、02(テクニカルメッシュソックス ホワイトボーダー、ネイルエナメルカラーS EX-2 Be shin)、03(テクニカルメッシュソックス ブラックライン、ネイルエナメルカラーS EX-3 Into the galaxy)> 各¥1,980(税込) ※編集部調べ、2024年5月25日WEB数量限定発売トレンドのメッシュソックスと、それに映えるネイルカラーがセットになったコレクションで、メッシュソックスはKATEのフェイクメイクが応用されており、履き心地が良く、破れにくい伸縮性や耐久性、通気性を兼ね揃えたテクニカルメッシュソックスを採用。抜け感シェードデザインが足先を自然と細く長く見せてくれます。カラー展開は3色。「01 ブラックボーダー」と「02 ホワイトボーダー」は、足首〜ふくらはぎが細く締まって見えるシェードボーダー、「03 ブラックライン」は脚を細く錯覚させるサイドスリムシェードとなっています。メッシュソックスからチラリと存在感を放つネイルカラーで、今っぽいおしゃれな足元を演出しましょう。2024年5月10日(金)に新しく発売される「ADDICTION(アディクション)」のネイルコレクション“MOROCCAN DREAM”は豊富なカラーバリエーションが魅力。心奪われるような、別世界へと誘う華麗なカラー展開は大人世代にピッタリです。▲アディクション「ザ ネイルポリッシュ +」 新8色(うち限定6色) 12mL 各¥2,420(税込) 上段左から109C Jade Tiles(限定色):翡翠の透明感を持つ鮮やかなグリーン、110C Succulent Green(限定色):多肉植物の褪せ感を宿すまろみグリーン、111C Moon Cactus(限定色):サボテンの花のようにエネルギッシュなイエロー、112C Polished Ocher(限定色):時を刻む古城のようなイエローオーカー。下段左から041P Sunlit Sands:砂金のように神秘的なゴールドベージュ、113SP Antique Brass(限定色):真鍮の輝きをまとったアンティークブロンズ、114SP Clay Wall(限定色):ゴールドが煌めく赤土のブラウン、042C Moroccan Blue:視線を集めるアイコニックなブルー異文化が混ざり合うモロッコのマラケシュの街並みやマジョレル庭園にインスパイアされた華麗なカラーラインナップで、忙しく過ごす日々にも豊かな彩りを添えてくれること間違いなし。また、自然由来処方や爪の閉塞感を和らげるエアスルー処方と爪へのやさしさも考えられており、それでいてクイックドライ&ロングラスティング、クラックや剥がれ、欠けに強い密着性と柔軟性をあわせもち、時短かつノンストレスなセフルケアを叶えてくれます。さらに同日に発売される2種のトップコートも注目。簡単にニュアンスチェンジが叶えられる洗練のマット質感に仕上げるトップコートと、太陽光に反応して硬化してジェルのような洗練の光沢感を手にいれることが可能なロングラスティングトップコートです。▲左:アディクション 「ザ マット トップコート」 12mL ¥2,420(税込)、右:アディクション「UV リアクティブ トップコート」 12mL ¥2,970(税込)※限定発売「ザ マット トップコート」は、いつのもネイルポリッシュの上に塗るだけで、すりガラスのような洗練されたマット質感にニュアンスチェンジを叶えて、表現のバリエーションを広げてくれますし、ネイルポリッシュを傷や衝撃から守り、美しさを持続させる保護効果も期待できます。さらに、ネイルポリッシュ同様に自然由来処方や、厚塗り感のない開放的な仕上がりとエアスルー処方も嬉しいポイントです。一方、限定の「UV リアクティブ トップコート」は太陽光に反応して冴えたツヤと強固な膜を作り上げる反応型のトップコート。UVライトの照射不要なのにジェルネイルのようなツヤを叶えてくれるだけでなく、通常のネイルリムーバーでオフできるという手軽な点も魅力です。もちろん、欠けや傷からネイルポリッシュを守り、しっかりと指先の美しさを持続させてくれます。ぜひ手元、足先に鮮やかな彩りや遊び心を採り入れて、華やぎ感や夏気分を先取りしてみてくださいね。<text:Hiromi Anzai 問(アディクション):ADDICTION BEAUTY 0120-586-683、問(ケイト):カネボウ化粧品 0120−518−520>