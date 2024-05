アリス九號.のHIROTOが5月4日、渋谷WWW Xにてバースデーライブ<HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』>を開催した。ソロ活動の本格始動となった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。<HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』>はHIROTO自身の誕生日である5月4日に前半と後半の二部構成で開催されたものだ。

■<HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』>5月4日(土)@東京・渋谷WWW X セットリスト



▼第一部<HIROTO SPECIAL SESSION>01. ヴェルヴェット / アリス九號.02. 百花繚乱 / アリス九號.03. Ready Steady Go / L'Arc-en-Ciel04. RUMWOLF / アリス九號.05. Daybreak / アリス九號.06. JAM SESSION07. Sweetest Coma Again / LUNA SEA08. 風の日 / ELLEGARDEN09. WHITE PRAYER / アリス九號.10. TONIGHT / LUNA SEA11. 春夏秋冬 / アリス九號.▼第二部<HIROTO SOLO LIVE>01. Starlight Festival02. The New World03. 新曲04. HEAVEN’S DRIVE05. Last Order06. with or without you07. AND U08. RAINBOW09. DANCE LIKE CRAZY10. ヴェルヴェット11. Cosmic WorldencoreEn1. Starlight FestivalEn2. 平成十七年七月七日