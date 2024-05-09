HIROTO (アリス九號.)、ソロ本格始動ライヴにギタリストの顔とフロントマンの顔
アリス九號.のHIROTOが5月4日、渋谷WWW Xにてバースデーライブ＜HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』＞を開催した。ソロ活動の本格始動となった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。
◆HIROTO (アリス九號.) 画像
＜HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』＞はHIROTO自身の誕生日である5月4日に前半と後半の二部構成で開催されたものだ。
その第一部は＜HIROTO SPECIAL SESSION＞として、AKi(B)、インテツ(B / 彩冷える)、峯田大夢(Vo)、Nao(Dr / アリス九號.)、昴(Vo / Royz)、鈴木達央(Vo)、takuto(G / about tess)、YOUSAY(G)という出演者が参加。
途中、完全インプロビゼーションによるJAM SESSIONをはさみながら、アリス九號.の楽曲や、L'Arc-en-Ciel、LUNA SEA、ELLEGARDENなどのカバーも披露されたレアなもの。ギタリストHIROTOと出演者にとって馴染み深い楽曲が披露されたかたちだ。
一方の第二部は＜HIROTO SOLO LIVE＞として、K(B / ex.BORN)、影丸 -kagemaru- (Dr / -真天地開闢集団-ジグザグ)、ナカヤマアキラ(G / Plastic Tree)、Wataru(Sax)といった5ピースによるバンド編成で行われた。
第一部が“ギタリストHIROTO”をフィーチャーしたものだったのに対して、第二部は“ギター&ボーカリストのフロントマンHIROTO”としてのステージだ。
完全新曲やセルフカバーほか、「Starlight Festival」「a crazy kiss」など、今後HIROTOソロの代表曲になるであろうナンバーたちが披露された。HIROTOが紡いできた様々な縁が重なり合った同夜、ソロ活動本格始動にふさわしいエモーショナルな夜になった。
そして、この夜の公演と同タイトルの1st EP『Starlight Festival』が、7月7日にリリースされることが新たに発表された。詳細は後日アナウンスされる予定だ。
撮影◎@mikifujiwara05
■＜HIROTO LIVE2024 ep.1 『Starlight Festival』＞5月4日(土)＠東京・渋谷WWW X セットリスト
01. ヴェルヴェット / アリス九號.
02. 百花繚乱 / アリス九號.
03. Ready Steady Go / L'Arc-en-Ciel
04. RUMWOLF / アリス九號.
05. Daybreak / アリス九號.
06. JAM SESSION
07. Sweetest Coma Again / LUNA SEA
08. 風の日 / ELLEGARDEN
09. WHITE PRAYER / アリス九號.
10. TONIGHT / LUNA SEA
11. 春夏秋冬 / アリス九號.
▼第二部＜HIROTO SOLO LIVE＞
01. Starlight Festival
02. The New World
03. 新曲
04. HEAVEN’S DRIVE
05. Last Order
06. with or without you
07. AND U
08. RAINBOW
09. DANCE LIKE CRAZY
10. ヴェルヴェット
11. Cosmic World
encore
En1. Starlight Festival
En2. 平成十七年七月七日
■1st EP『Starlight Festival』
※詳細は後日改めて
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