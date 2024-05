映画「ハリー・ポッター」シリーズで使用された衣装や小道具などを室内展示する施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」が、2024年6月16日(日)にオープン1周年を迎えることを記念して「1周年 アニバーサリー」を開催!

6月10日にスペシャルゲストを迎えて大広間で「スペシャル・プレイベント」が開催されるほか、魔法に満ちあふれたグッズやフードも販売されます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「1周年 アニバーサリー」

開催期間:2024年6月16日(日)〜7月15日(月)

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。

スタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。

またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は、2024年6月16日(日)に1周年を迎えます。

その記念すべき1周年を迎えるにあたり、2024年6月16日(日)より7月15日(月)までの1か月間、アニバーサリーにふさわしい魔法に満ちあふれたグッズやフード等が登場する「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」を開催!

2024年6月10日(月)には、プレイベントとして、スタジオツアー東京内の「ホグワーツ城の大広間」にて特別ゲストとファン200名を招待するスペシャルイベントを実施。

ホグワーツ城の大広間に集まって、まるで映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンのように、1周年を盛大にお祝いできます。

また、映画のグラフィックデザインを手掛けたグラフィックデザイナー、ミラフォラ・ミナ氏とエデュアルド・リマ氏(「ミナリマ」)による、1周年の限定アートコレクションの素敵なグッズも続々登場。

さらに、1周年の期間限定のフードメニューやサービスなども順次発表されます☆

スペシャル・プレイベント「1周年 アニバーサリーイベント」

開催日時:2024年6月10日(月) 夕刻

場所:スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」

募方法:公式SNS等より案内予定

スタジオツアー東京のオープン1周年を記念して、特別ゲストと共に、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間で記念のプレイベントを実施。

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンをイメージした、1年の終わりをお祝いするイベントが予定されています。

当日は朝のオープン時から、イベントの集合時間までの間スタジオツアーに参加でき、また素敵なギフトも用意されています。

※イベント内容は、都合により変更の可能性があります

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アートコレクション

2024年6月16日(日)より、グラフィックデザイナー、ミラフォラ・ミナ氏とエデュアルド・リマ氏(「ミナリマ」)による1周年記念アートコレクションが登場。

トートバッグやキーチェーン、ピンバッジなど「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」限定のグッズが揃います。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック

価格:2,000円(税込)

素材:綿100%

ミナリマのオリジナルアートのトートバック。

富士山や桜があしらわれた日本らしいデザインと赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれています。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ

価格:1,100円(税込)

ミナリマのオリジナルアートのピンバッジ。

ホグワーツ特急の煙の部分が玉虫色に変化するスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれています。

ミナリマのオリジナルアートを使用した特注の台紙付きです。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン

価格:1,000円(税込)

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれた立体的なデザインのキーチェーン。

裏面には東京限定のXロゴ付き。

Dクリップで仕上げられています。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット

価格:800円(税込)

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれた、立体的なデザインのマグネット。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」の1周年の思い出をお家で飾ることができます。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター

価格:1,800円(税込)

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれたポスター。

裏面には東京限定のXロゴがあり、赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれています。

ホグワーツ魔法魔術学校の大広間で行われるスペシャルイベントが実施されるほか、1周年を記念したグッズ・フードが登場。

2024年6月16日(日)から1か月にわたり開催される「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」の紹介でした。

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Pub-lishing Rights © J.K.R.© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大広間で特別ゲストを招いたプレイベントを開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「1周年 アニバーサリー」 appeared first on Dtimes.