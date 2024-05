2023年にオープンしたワーナー ブラザース スタジオツアー東京が早くも1周年を迎えるにあたり、2024年6月16日(日)から7月15日(月)までの1ヶ月間、アニバーサリーにふさわしい魔法に満ちあふれたグッズやフード等が登場する「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」が開催されることが決定した。

そのプレイベントとして、6月10日(月)にはスタジオツアー東京内の「ホグワーツ城の大広間」で特別ゲストとファン200名をご招待するスペシャル・イベントを開催。あのホグワーツ城の大広間に集まって、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の名シーンのように盛大にお祝いしよう。

また、映画のグラフィックデザインを手掛けたグラフィックデザイナー、ミラフォラ・ミナ(Miraphora Mina)氏とエデュアルド・リマ(Eduardo Lima)氏(以下「ミナリマ」)が製作した1周年の限定アートコレクションの素敵なアイテムも、オープン記念日の6月16日から発売。1周年の期間限定のフードメニューやサービスなども順次発表予定だ。1周年の魔法に満ちたスタジオツアー東京で、限定商品やメニューをご堪能あれ。

スペシャル・プレイベント「1周年 アニバーサリーイベント」概要

日程:6月10日(月) 夕刻 場所:スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」 実施内容:スタジオツアー東京のオープン1周年を記念して、特別ゲストと共に、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間で、記念のプレイベントを実施。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の名シーンをイメージした、1年の終わりをお祝いするイベントを予定しています。 当日は(朝のオープン時から、イベントの集合時間までの間)スタジオツアーに参加いただけます。また、素敵なギフトもご用意しています。 応募方法:公式SNS等よりご案内予定(※イベント内容は、都合により変更の可能性があります) ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アートコレクション

6月16日(日)よりミナリマが手掛けた1周年記念アートコレクションが登場する。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」

ミナリマのオリジナルアートのトートバック。富士山や桜があしらわれた日本らしいデザインと赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。綿100%、2,000円 (税込)。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」

ミナリマのオリジナルアートのピンバッジ。ホグワーツ特急の煙の部分が玉虫色に変化するスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。ミナリマのオリジナルアートを使用した特注の台紙付き。1,100円 (税込)。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれた立体的なデザインのキーチェーン。裏面には東京限定のXロゴ付き。Dクリップで仕上げられている。1,000円 (税込)。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれた、立体的なデザインのマグネット。800円(税込)。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」

ミナリマのオリジナルアートがあしらわれたポスター。裏面には東京限定のXロゴがあり、赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。1,800円(税込)。

