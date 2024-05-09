これからの予定【発言・イベント】
18:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、労働市場について講演
20:00 英中銀政策金利、インフレ見通し含む四半期経済予測、議事録公表
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
21:15 チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答
22:00 英中銀「意思決定者パネル調査」
23:00 カナダ中銀金融システムに関する年次報告
10日
0:00 マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
1:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答
2:00 米30年債入札（250億ドル）
3:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
4:00 メキシコ中銀政策金利
スイス、北欧諸国はキリスト昇天祭の祝日で休場
※予定は変更されることがあります。
20:00 英中銀政策金利、インフレ見通し含む四半期経済予測、議事録公表
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
21:15 チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答
22:00 英中銀「意思決定者パネル調査」
23:00 カナダ中銀金融システムに関する年次報告
10日
0:00 マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
1:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答
2:00 米30年債入札（250億ドル）
3:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
4:00 メキシコ中銀政策金利
スイス、北欧諸国はキリスト昇天祭の祝日で休場
※予定は変更されることがあります。