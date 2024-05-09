18:00　ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、労働市場について講演
20:00　英中銀政策金利、インフレ見通し含む四半期経済予測、議事録公表
20:30　ベイリー英中銀総裁、記者会見
21:15　チポローネECB理事、イベント講演
デギンドスECB副総裁、質疑応答
22:00　英中銀「意思決定者パネル調査」
23:00　カナダ中銀金融システムに関する年次報告

10日
0:00　マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
1:15　ピル英中銀チーフエコノミスト、質疑応答
2:00　米30年債入札（250億ドル）
3:00　デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
4:00　メキシコ中銀政策金利

スイス、北欧諸国はキリスト昇天祭の祝日で休場

※予定は変更されることがあります。